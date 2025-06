“No hay nada raro” y “no perder el tiempo”: Díaz y Orsi sobre los dichos de Perciballe

Política

Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, generó la semana pasada agitación en el ámbito político con unas inesperadas declaraciones públicas.

Entrevistado en el programa de streaming Al weso, de la plataforma Aweno TV, Perciballe dijo que, años atrás, fue perjudicado de manera notoria e intencional por su colega Jorge Díaz, exfiscal de Corte y actual prosecretario de Presidencia.

“Díaz trabajaba conmigo, era juez letrado de Crimen Organizado; teníamos unas investigaciones importantes de narcotráfico y de corrupción. De buenas a primeras, la primera medida fue sacarme cuando sabía que tenía varias investigaciones en curso”, dijo Perciballe.

Consultado por los motivos del traslado, Perciballe recordó que, por entonces, en el año 2012, “había investigaciones en curso. Esto está todo en internet, yo no lo voy a decir. Hay personas involucradas, había posibilidad de pedidos de procesamientos y fui sacado de los casos”.

Efectivamente, en el momento de su cambio de destino, Perciballe se aprestaba a pronunciarse en algunos casos de alto perfil, que implicaban corrupción aduanera e irregularidades en el casino Nogaró, en Punta del Este.

Tras la emisión de la entrevista, el senador nacionalista Javier García consideró que las palabras de Perciballe constituían “una gravísima denuncia”, y aseguró que lo citará a la Comisión de Constitución y Legislación.

Para García, es de orden “analizar esta denuncia contra Jorge Díaz por impedir que avance investigación de corrupción cuando era [fiscal] de Corte”.

Nada raro

Esta mañana, Jorge Díaz concurrió como invitado al programa Arriba gente, de Canal 10, y se le preguntó sobre las duras declaraciones de su colega.

Díaz contó que solicitó a compañeros que repasaran casos e información de aquellos años para recordar lo que mencionó Perciballe, y que en esa revisión constató que hubo “al menos tres traslados” del funcionario.

Para Díaz, en esos movimientos no hubo “nada raro” y se debieron a “una política de rotación” de las fiscalías. A modo de ejemplo, señaló que el ministro del Interior, Carlos Negro, fiscal hasta antes de asumir su actual cargo, “fue trasladado cinco veces”.

Díaz también recordó que Perciballe impugnó dos de sus tres traslados, algo sobre lo que “la Justicia laudó” y no precisamente a su favor, y que desde entonces “el tema quedó cerrado”.

“No puedo perder el tiempo"

Anoche, en rueda de prensa, Orsi fue consultado sobre la misma situación, y optó por no brindarle mayor trascendencia.

“No me preocupa. Preocupa porque no son cosas lindas de escuchar, pero no voy a perder un minuto en eso, porque tiene que ver con lo que un fiscal piense de otro fiscal”, expresó.

“Me parece que no puedo perder tiempo; la gente precisa otras cosas. Que esto tome los caminos que tenga que tomar. Son temas de muchos años atrás. Si voy a detenerme para eso, creo que dejo de hacer lo que tengo que hacer. Si yo le pongo algún calificativo, es como echarle nafta al fuego. Dejémoslo así y veamos cuál es la mejor forma de corregir”, dijo Orsi.

“Gran parte de los partidos plantearon la creación del Ministerio de Justicia; quizás por ahí podamos resolver alguna de estas nanas”, adelantó.

En cuanto a la posibilidad de que ese ministerio se cree en la actual administración, Orsi consideró que es posible, pero señaló que se requieren ciertos consensos.

“No lo podés hacer llevándote puestos a los demás. Ya que tenemos un mínimo acuerdo, veamos cuáles son los caminos que tenemos en común”, expresó.