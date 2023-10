Locales

“No hay fundamento legal”: Fenapes critica que ANEP no restituya a director del IAVA

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comunicó su decisión de no restituir a su cargo a Leonardo Ruidíaz, director sumariado del IAVA.

La medida cautelar dispuesta cesa el 13 de octubre. Sin embargo, una resolución de la Dirección General de Educación Secundaria conocida la semana pasada dispuso que Ruidíaz no regrese al IAVA y sea enviado al Departamento de Documentación Estudiantil.

Así las cosas, el docente no regresaría a su cargo original hasta que finalice el sumario, algo para lo que todavía no se avizora fecha.

En declaraciones al periódico La Diaria, el equipo de abogados de Ruidíaz señaló que el expediente del sumario está desde el 31 de agosto “cajoneado” en una oficina para la elaboración de un informe de un asesor letrado, lo que sería la última etapa del proceso.

“El único fundamento para no reintegrarlo al IAVA es que el sumario no finalizó aún”, algo que no se produjo “por voluntad de la propia administración”, ya que “está toda la prueba diligenciada”, enfatizaron los representantes legales.

Ante tal situación, la Asamblea General de Delegados de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), emitió un comunicado en el que expresa “enérgico rechazo ante la resolución emanada desde la Dirección General de Educación Secundaria, que resuelve no reintegrar al profesor Leonardo Ruidíaz al cargo de director del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), ante el agotamiento de los plazos legales que pueden comprender medidas cautelares”.

Para el sindicato “no existe un solo fundamento legal que amerite tal resolución”, lo que a su vez pone en evidencia que “todo el conflicto generado en torno al IAVA tiene un claro cariz ideológico y político” y es “una muestra más de una metodología propia de la mayoría de las jerarquías que encabezan esta administración donde se confunde autoridad con autoritarismo”.

Fenapes enfatiza que esta situación se produce en el marco de la denominada “transformación educativa” impulsada por el gobierno, y que “aplica un ajuste feroz en términos pedagógicos, presupuestales y de derechos sobre las y los trabajadores de la educación”.

Asimismo, considera que “estas prácticas sistemáticas y articuladas, que se convirtieron en ‘norma’ durante esta administración, son propias de los tiempos más oscuros en nuestro país”.

Por todo lo expuesto, el colectivo hace “un llamado público a rodear todas las acciones tendientes a denunciar semejante atropello” y exhorta “a todo el campo popular a movilizarse en defensa de una Educación Pública democrática y democratizadora”.

Dada la determinación de las autoridades de la educación, el sindicato del IAVA decidió llamar a “un abrazo colectivo” el próximo miércoles. Esto implicará un paro parcial desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.