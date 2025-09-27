“No hay espacio para medias tintas”: sectores del FA critican postura de gobierno por Gaza

Política

El discurso del presidente de la República, Yamandú Orsi, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado martes 23 de setiembre volvió a reavivar la polémica a la interna del Frente Amplio acerca del posicionamiento que está adoptando el Poder Ejecutivo sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

El exintendente de Canelones enfatizó en su alocución que Uruguay “siempre sostuvo la posición de dos naciones, dos pueblos y dos Estados”. “Instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles e inocentes, e instamos a la liberación de rehenes”, aseguró.

Más adelante, enfatizó: “Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra, sin importar el dios que se invoque para justificar y merecerá siempre nuestra más visceral condena”.

En los últimos días, durante una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, sectores reclamaron al presidente Fernando Pereira que ejerza mayor presión sobre las autoridades de gobierno para que se tome una postura más dura sobre el conflicto.

Según informó Telenoche (Canal 4), el Movimiento Socialista —sector aparte del Partido Socialista— presentó una nota ante la mesa en la que señala que el gobierno vive en una “dicotomía moral y política”, que optó por un “lenguaje ambiguo” con “declaraciones elípticas” y que son “incapaces de nombrar el gran crimen por su nombre”.

“Constituye una falla ética y política que debilita la coherencia del Estado uruguayo en materia de derechos humanos. Frente a la barbarie, no hay espacio para medias tintas. Se está con las víctimas o se está del lado del verdugo”, agrega el documento.

El planteo realizado por el sector se suma al del Partido Comunista del Uruguay, que ya había realizado una declaración en el mismo sentido.

