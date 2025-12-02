“No hay dudas”: Pereira acusó a oposición de “chiflar para arriba” con situación de Ojeda

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este lunes a la situación del senador colorado Andrés Ojeda, quien es acusado de haber incurrido en una violación del artículo 124 de la Constitución de la República por presentar un escrito solicitando el reexamen de una causa penal ante la Fiscalía General de la Nación.

El jerarca partidario se refirió al tema luego de recibir en la Mesa Política al ministro del Interior, Carlos Negro, quien presentó los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad, que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026.

Pereira vinculó la situación del secretario general colorado con la “campaña electoral que empezó el mismo día que comenzó el gobierno”, en cuanto a las críticas recibidas por Negro y las demás autoridades por la situación de seguridad del país.

Como ejemplo de esa “campaña electoral”, el líder del Frente Amplio habló de “las persecuciones y ataques durísimos contra el doctor [Álvaro] Danza”, a raíz de los cuestionamientos por su rol como presidente de ASSE y su trabajo simultáneo en mutualistas privadas.

“Ahora, cuando le toca a Ojeda, todo el mundo chifla para arriba. Todos los que decían que la Constitución había que leerla literalmente empiezan a buscar interpretaciones. Si se mostraron tan duros y tan tajantes en un caso, deberían ser tan duros y tan tajantes en una redacción que es meridianamente clara”, dijo en diálogo con La Diaria.

Consultado particularmente por la situación del senador, Pereira adelantó que la coalición de izquierda tiene informes técnicos que son “contundentes”. “Desde el punto de vista de la lectura literal, como nos mandaban a leer a nosotros, no hay dudas”, señaló.

De todas formas, comentó que desde el partido no se van a “apresurar” porque “no es una caza de brujas”. “Hay que estudiar el tema para poder tomar una posición como partido y como bancada. Vamos a ser precavidos, como hemos sido todo este tiempo, porque en la política no vale todo”, cerró.

Quien realizó la advertencia sobre la eventual violación de la carta magna por parte de Ojeda fue la fiscal Sylvia Lovesio durante una audiencia, pero el caso tomó estado público una vez que el convencional colorado Juan Esequiel Ibarra elevó el caso ante el Comité de Ética y Conducta Política del partido.

Ojeda pidió información a los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Jaime Sapolinski, quienes entienden que no incurrió en una violación del artículo 124, pero hay otros abogados con la misma especialización como Luis Fleitas que consideran lo contrario.

El artículo 124 de la Constitución afirma que los senadores durante su mandato no podrán “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público”, ni “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.

Montevideo Portal