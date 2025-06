“No hay disponibilidad presupuestal”: las observaciones del Tribunal sobre María Dolores

Política

El presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Francisco Gallinal, explicó cuáles fueron las cuatro observaciones realizadas en un informe del organismo a la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC), realizada en mayo de este año, por unos US$ 32,5 millones, fue para “desarrollar una colonia lechera de referencia nacional”.

“Hay un negocio de compra-venta de un establecimiento agropecuario entre dos particulares. Como ese establecimiento es apto para Colonización, antes de firmar la compra-venta tienen que ponerlo en conocimiento del Instituto de Colonización”, desarrolló el abogado, quien fue senador de la República por el Partido Nacional entre el año 2000 y el 2015.

A continuación, desarrolló qué implica el “derecho de preferencia” que tiene el INC y que ejerció en el caso de esta compra. “El Instituto dijo: ‘A ese precio lo compro yo, y lo compró’”, indicó en diálogo con MVD Noticias.

Tras esto, amplió que, “para realizar una operación de esas características, la ley le exige a Colonización cuatro votos conformes de los cinco que integran el Directorio”.

“En este caso solamente votaron tres integrantes del directorio”.

“A eso se suma que hay una prenda sobre el sistema de riego, que tiene un valor aproximado de US$ 3 millones, no se establecen los compromisos pactados sobre si el precio total comprende o no el sistema de riego. Y eso va a generar luego una discusión y una dificultad”, indicó acerca de la tercera observación.

En cuarto lugar, Gallinal afirmó que en el INC “no hay disponibilidad presupuestal”: “Cuando el instituto compró, no tenía el dinero suficiente como para hacer un desembolso de esas características, el monto que se desembolsa supera el presupuesto anual del Instituto de Colonización”.

Al final, “siguiendo los informes del departamento jurídico”, el TC decidió realizar esas cuatro observaciones. Luego de esto, detalló Gallinal, “se le notificó la resolución a Colonización, con todos los informes jurídicos”.

“Y ahí entra a actuar el sistema político”, adelantó.