“No había forma de saber”: vicepresidente de UTE lamentó muerte de niña electrocutada

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El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, se refirió a la muerte de una niña de 11 años que falleció tras recibir una descarga eléctrica en la zona de Caballero, en el departamento de Durazno, y calificó el hecho como “una desgracia”.

“Fue una desgracia, y para los padres, nada ni nadie los convencerá”, afirmó el jerarca en declaraciones recogidas por el programa de TV local Cuarto Poder.

Bentancor explicó que el organismo no tuvo conocimiento previo del incidente. “No nos enteramos, porque nadie se quedó sin luz, y además ningún vecino informó”, dijo.

“UTE se pone a disposición de la familia, con apoyo Psicológico, y todo lo que necesiten, pero valoramos mucho por la hidalguía y respeto que nos atendió y escuchó telefónicamente el padre de la pequeña”, señaló.

Bentancor remarcó la dificultad de detectar este tipo de situaciones: “Es muy conmovedor, siempre debemos de estar presente ante un accidente por una línea que cae, y no hay forma de saber que tenemos esa línea caída con tensión en el lugar”, relató

El jerarca explicó que el lugar donde ocurrió el hecho es de escasa circulación, lo que incidió en la falta de aviso. “Es un lugar poco transitado, y al no recibir un llamado por corte de energía eléctrica en la zona, por más que las brigadas hacen recorridas después de un temporal, no acudimos. Las desgracias no tienen día ni hora, ni hay que llamarlas, vienen solas”, reflexionó.

En cuanto a las condiciones de la infraestructura, señaló que UTE realiza controles periódicos. Indicó que el poste involucrado —una línea de media tensión rural que abastece a tres establecimientos— tenía una vida útil estimada de entre 25 y 30 años y, según dijo, se encontraba en buen estado. No obstante, advirtió que se desconoce el impacto que pudo haber tenido el último temporal y el momento exacto en que cayó la estructura.

Bentancor subrayó la importancia de reportar este tipo de situaciones: “lo más importante a recalcar es comunicar inmediatamente a UTE, en caso de que alguien observe una línea caída, y aquí desgraciadamente nadie observó nada”.

De acuerdo a la información disponible, el tendido eléctrico quedó a unos 30 centímetros del suelo, cruzando un camino sin interrumpirse el suministro. La niña, que se desplazaba en moto hacia la escuela de la zona, no advirtió la presencia del cable, que se enredó en el manillar del vehículo, provocándole la descarga fatal.

“Se dieron todas las condiciones para que pasara esta desgracia, y no convence a nadie, porque uno es padre y abuelo. UTE siempre está trabajando para mejorar la calidad del servicio que es muy buena, y decirlo en este momento es terrible”, expresó.

Asimismo, reiteró el apoyo a la familia: “Tenemos que desdoblarnos para apoyar a la familia, y hablamos con los funcionarios y profesionales que ponemos a vuestra disposición”, subrayó.

El vicepresidente insistió en que el organismo “se pone a disposición de quien reclame nuestros servicios, pero tenemos que cuidar de no ser invasivos. Si nos llama la familia ahí vamos a estar porque tiene nuestro contacto”.

Tras mantener una reunión con el subjefe de Policía de Durazno, Alexis Duarte, indicó que “queríamos recabar su información, además los jerarcas se mostraron dispuestos a colaborar con UTE y con la familia de la pequeña”.

Finalmente, informó que este viernes se iniciaron los trabajos para sustituir la columna caída.