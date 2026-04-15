“No fueron lesiones culposas: buscó un cuchillo para asesinar”, dijo abogada del delivery

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Lidia Solorzano, abogada de la familia del delivery asesinado en la madrugada de este martes, se refirió a la imputación del hombre que lo apuñaló.

El hecho se dio tras una discusión de tránsito en la intersección de las calles Cuareim y Colonia, en el Centro de Montevideo. El atacante fue hasta su auto para buscar un objeto, con el cual finalmente lo apuñaló.

En las últimas horas, la Justicia imputó al hombre de 30 años que asesinó al delivery, quien deberá cumplir 100 días de prisión preventiva mientras las autoridades siguen adelante con las indagatorias correspondientes.

Ante esto, Solorzano afirmó en rueda de prensa que la medida es “exacta”. “Esto se está trabajando de la manera más justa y correcta, así que llamo a la calma y a la tranquilidad”, agregó, según consignaron Telemundo y Subrayado.

Según contó, la defensa del asesino había pedido que, como medida cautelar, se le diera prisión domiciliaria, pero, finalmente, esto no terminó ocurriendo.

“No fueron lesiones culposas: fue y buscó un cuchillo para asesinarlo”, dijo, en referencia al accionar del acusado.

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