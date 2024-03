“No fue aislado”: Legnani apuntó a sucesos “concatenados” tras video de Romina Celeste

Política

Montevideo Portal

El coordinador de la campaña de Yamandú Orsi, Francisco Legnani, se refirió este martes a la denuncia de Romina Celeste Papasso contra el precandidato, al que acusó de golpear a una mujer trans.

“Es algo absolutamente disparatado e infundado”, dijo Legnani durante una entrevista con Desayunos informales (Canal 12).

“Tendemos a pensar que esto no fue un hecho aislado. Porque pasó lo de la denuncia el jueves, el tema no se instaló, el viernes apareció un audio en TikTok o que corrió por WhatsApp, que corrió con mucha eficiencia y rápidamente por las redes. Luego vino una amenaza que provocó una denuncia por esa amenaza. En fin, hay toda una serie de componentes que nos hacen pensar que la promotora del ataque no está sola y que esto puede continuar”, dijo.

Consultado sobre por qué desde el equipo de campaña de Orsi han señalado que hay “muchos recursos” económicos detrás del tema, Legnani dijo que el tema “corrió muy rápido” en redes sociales. “Y agregó: Los hechos fueron concatenados. Tiran uno y, si no prende, al otro día tiran otro. Si no prende, tiran otro. Por lo cual nos hace pensar que esto puede continuar”.

Sobre por qué hasta ahora Orsi no había llevado el tema a la Justicia, Legnani señaló que por un tema de estrategia busca no “amplificar” el tema. Según dijo, no existe una “equivalencia” si evalúan el impacto del asunto en medio de la campaña con la reparación en el desenlace del tema, que puede llevar tiempo.

Repreguntado sobre las declaraciones del precandidato blanco Álvaro Delgado y del frenteamplista Mario Bergara, quienes se refirieron a que la Justicia debía dirimir el asunto, Legnani dijo que la opinión de Delgado “es coincidente” con la de Romina Celeste.

“La promotora de este ataque salió a pedir inmediatamente que Orsi la denunciara. Nunca me hubiese imaginado que alguien lanzara el ataque y pidiera ser denunciada. Álvaro Delgado se expresó en este sentido también, y debería ocuparse más de hablarle a quienes lo votaron para tratar de retener el gobierno después de una cantidad de promesas que hicieron”, sostuvo.

“Hubo 50.000 viviendas que prometieron que no cumplieron, 136 liceos que no cumplieron, 260 localidades con saneamiento que ahora anunciaron 61, o sea que tampoco cumplieron. Ahora el 30 de marzo se cumplen cinco años del acto en el parque Viera donde el candidato [Luis Lacalle Pou] decía que se terminaba el aumento de los combustibles. Hace 15 días subieron el combustible otra vez. Prometieron no subir la edad de jubilación. Y así ganaron el gobierno, prometiendo cosas muy sensibles y por un exiguo margen. Así que entiendo la preocupación”, agregó.

Montevideo Portal