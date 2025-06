“No estoy conforme”: familiar de víctimas de triple homicidio en Floresta criticó condena

Judiciales

Dahiana Rodríguez, hija y hermana de las víctimas del triple homicidio en Floresta en 2023, mostró su disconformidad con la condena de la Justicia al asesino Claudio Cancelo, quien estará 28 años en prisión.

La mujer cuestionó la actuación de la Justicia y sostuvo que no les proporcionó información tanto a la familia como a su abogado, que leerá la sentencia en la próxima semana y evaluará los pasos a seguir.

“Nos habían dicho que iba a ser un juicio abierto. El 20 de mayo mandé [un mensaje] a Unidad de Víctimas preguntando, porque se pasaban los 180 días de prórroga. Lo que me contestaron fue que de Fiscalía no les habían avisado nada y que en cuanto tuvieran alguna novedad me iban a avisar”, dijo la mujer a Subrayado.

La hija de las víctimas de Cancelo dijo que se enteró el pasado miércoles que el asesino había sido sentenciado a 28 años de prisión. Sin embargo, ella y su defensa asumieron que esa pena se debía a otros delitos del hombre, como robos y amenazas a fiscales y jueces.

Cuando Rodríguez tomó conocimiento de la condena de Cancelo por triple homicidio fue de 28 años de prisión se sorprendió. “Veintiocho años le dieron, nueve años para cada uno. Con esa pena, no estoy conforme”, expresó. Asimismo, dijo que su deseo sería que el asesino cumpliera una pena de 45 años “si no se puede más”.

Desde la Fiscalía, según la mujer, argumentaron que la familia de las víctimas de Floresta no había participado en las audiencias. Rodríguez negó esas afirmaciones y sostuvo que ella y su hermana “nunca faltaron a ninguna y nunca fueron notificadas”.

La mujer cuestionó la pena de Cancelo y la comparó con casos de femicidio, en los que algunos agresores reciben penas de 35 años. “¿Por qué? ¿Porque fue un femicidio y ahora está de moda?”, se preguntó.

“Acá también mataron a una mujer, a una madre, a una trabajadora, pero también a dos hombres. ¿28 años? Yo no lo puedo entender. Que no nos avisen, eso es una falta de respeto. Espero que alguien se haga cargo. Eso me tiene muy mal y quiero ver que alguien se haga cargo de eso. ¿Por qué fue todo tan tapado?”, dijo la mujer.

La Justicia responsabilizó a cancelo por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido inmediatamente después de haber cometido otro delito y por no haber obtenido el fin propuesto, un delito de rapiña especialmente agravada, un delito de lesiones personales agravadas; tres delitos de violencia privada agravados y un delito de desacato, todo en régimen de reiteración real, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Tal como informáramos, el ahora condenado y un adolescente ingresaron armados al comercio y vivienda de una familia en dicha localidad canaria.

Ante la resistencia de las víctimas a entregar el dinero, comenzaron a disparar y provocaron la muerte de tres personas. Una cuarta persona resultó ilesa y más tarde fue clave como testigo del hecho.

Días antes, el 20 de diciembre, el condenado había participado también en un robo a mano armada a un kiosco de la zona, y, previamente, el 5 de diciembre, había efectuado disparos que hirieron a dos personas en Las Vegas Norte. De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, también fue procesado por estos hechos.

Durante la investigación, se logró identificar al homicida a través de informes de huellas dactilares, registros fílmicos, informes de celulares y peritajes balísticos, que lo vincularon de forma directa con los tres episodios delictivos.

El ahora condenado, además, fue responsabilizado por amenazar a operadores judiciales y violar medidas cautelares.

De acuerdo con Fiscalía, en enero de 2024, publicó amenazas en redes sociales contra fiscales y un exjuez que habían intervenido en su causa, lo que generó una denuncia formal. En otra ocasión, incumplió la orden judicial de no contactar a la única testigo sobreviviente del triple homicidio de fines de 2023, a quien llamó desde prisión haciendo alusión a características del hogar donde vivía.

“La sentencia concluyó que su conducta fue planificada y ejecutada con dolo directo. La pena impuesta toma en cuenta tanto los hechos cometidos como la reincidencia y peligrosidad del imputado, quien ya había sido formalizado previamente por delitos graves”, finaliza el texto difundido.