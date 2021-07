“No estás solo”: la campaña de ASSE por el Día Nacional de Prevención del Suicidio

Locales

El 17 de julio es el Día Nacional de Prevención del Suicidio, en ese marco el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este viernes los datos sobre suicidio durante el 2020 y las principales líneas de acción sobre las que se trabaja.

En 2020 hubo 718 suicidios y un aumento de 45% en cuanto a jóvenes de entre 15 y 19 años.



La Administración de los Servicios de Salud del Estado publicó este viernes una campaña de prevención y concientización sobre el suicidio.

"No estás solo", "pedí ayuda" o "habla del tema", son algunos de los mensajes que varias personalidades realizan con el fin de concientizar sobre este tema. El futbolista de Fénix, ex Peñarol, Fabián "Lolo" Estoyanoff cuenta que "hace años" sufrió depresión y "no encontraba motivación en la vida".

Por su parte, el exjugador de Nacional y River Plate, Richard "Canguro" Porta, cuenta que lo que le pasó al "Morro" Santiago García, lo "afectó muchísimo" y no se dio cuenta de que "estaba mal".

De la campaña participan también el psicólogo Alejandro De Barbieri, la comunicadora Karina Vignola, el periodista Leonardo Haberkorn, la comunicadora María O´Neill y el médico y piloto de drifting, Fernando Montero.

Por último, se comunica el número de la Línea de Vida de ASSE: 0800 0767 - *0767