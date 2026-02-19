Policiales

“No estaba para mí”: bala perdida ingresó a apartamento y pasó a centímetros de un hombre

Un tiroteo en el barrio Flor de Maroñas (Montevideo) dejó como consecuencia una bala perdida que llegó a un apartamento, donde se encontraba un hombre.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Adagio En Mi País y El Violín de Becho, informó Telenoche.

El proyectil ingresó por la ventana de la vivienda, la cual se encuentra en el segundo piso de un edificio.

“Fue un susto que quedamos sin habla”, dijo el hombre que se encontraba en el interior de su hogar en el momento que ingresó la bala a Telenoche.

“Siempre me quedo en la computadora y decidí cambiarme de asiento y mirar tele, por esas casualidades. Cuando pasaron tres minutos escuché un estallido, en un primer momento no sabíamos qué había pasado, uno queda congelado”, agregó.

Según contó, luego comenzó a buscar el proyectil para averiguar qué había ocurrido y cuando retiraron la cortina observaron la rotura de la ventana. Posteriormente llamaron a la Policía, que encontró la bala perdida.

Al entrar al apartamento, el proyectil impactó contra un termo ubicado en una mesa, donde el hombre había estado sentado minutos antes. “No estaba para mí, nací devuelta”, dijo.

