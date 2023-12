“No escaparán de la ira de Alá”: diputado turco infarta mientras alega contra Israel

Las imágenes del diputado turco Hasan Bitmez desplomándose por un infarto inmediatamente después de declarar “no escaparán a la ira de Dios” han impactado en la opinión pública del país euroasiático, según los medios locales que este miércoles informan del grave estado de salud del político del partido islamista Saadet.

De 52 años, Bitmez está hospitalizado y su situación es “extremadamente crítica”, informa este miércoles el portal del diario Haberturk, que cita fuentes hospitalarias.

El político opositor estaba en el Parlamento turco ayer, martes, pronunciando un discurso contra Israel, al que acusó de cometer “atrocidades en Gaza”, y se desplomó justo después de finalizarlo con las palabras: “No escaparán a la ira de Alá [Dios]”.

NEW: Turkish lawmaker Hasan Bitmez collapses from a heart attack just seconds after saying Israel would "suffer the wrath of Allah."



The 53-year old lawmaker collapsed after giving his speech in the General Assembly Hall in Ankara, the Capital of Turkey.



"We can perhaps hide… pic.twitter.com/OpoXO2g1z2