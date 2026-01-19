“No es un salario”: integrante de la Caja de Profesionales argumentó partida de $ 131.000

Política

Luego de que la partida mensual de $ 131.000 para cada uno de los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) quedara en suspenso, uno de los integrantes, Fernando Rodríguez Sanguinetti, emitió una carta para los profesionales universitarios en la cual argumentó y explicó los motivos que lo llevaron a apoyar la iniciativa.

Según afirma en el texto, “en Uruguay, la figura del director honorario implica que la persona no percibe un sueldo o remuneración por el ejercicio de su función, con todo lo que ello trae asociado: salario, aportes jubilatorios, salario vacacional, aguinaldo, aporte patronal al Fonasa, derecho al Fonasa, etc. Sin embargo, esto no significa que no reciban ningún tipo de partida económica (dieta, viáticos, partidas, compensaciones, etc.)”.

Justamente, “las partidas que suelen recibir están destinadas a cubrir los costos asociados al desempeño del cargo o a compensar gastos específicos y el tiempo y esfuerzo dedicado a la tarea”.

En esta línea, señala que “la propuesta de tratar el asunto de los cargos honorarios en el Directorio, ha sido promovida, fundamentada y presentada en el Directorio como asunto a tratar (ya de larga data), hecha por la delegación de los pasivos (Dres. Abisab y Long) desde la aprobación del carácter honorario de los cargos de dirección (Ley 20.130) y antes aún; y por intereses de la mayoría se evitó su tratamiento en tiempo y forma, previo a las elecciones del mes de diciembre, para evitar ninguna suspicacia”.

El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, sostuvo en declaraciones a Radio Montecarlo que la decisión “amerita la remoción, la destitución de los dos delegados del Poder Ejecutivo como directores de la Caja de Profesionales”.

“El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad, por un artículo de la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales, de revocar. Esperemos que puedan hacerlo, porque en definitiva la ley estableció que estos cargos son honorarios por la situación financiera que está viviendo la caja”.

