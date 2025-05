“No es un hombre culto”: Caetano deseó que “ojalá Lacalle lea” y blancos salieron al cruce

Política

El politólogo Gerardo Caetano afirmó que el expresidente de la República Luis Lacalle Pou “no es un hombre culto”, sino un “líder comunicacional”, y generó reacciones entre dirigentes blancos, que cuestionaron sus dichos.

En diálogo con La fórmula —conducido por Paula Scorza y Alejandro Amaral—, el historiador uruguayo sostuvo que la comunicación “es el gran plus de Lacalle Pou”.

“Ojalá en el Centro de Estudios para el Desarrollo lea, estudie, ojalá. Pero no es un hombre culto. Hablaba mucho con Lacalle Pou; desde que es presidente, nunca más hablé”, dijo Caetano.

Desde la interna blanca apuntaron contra los dichos del escritor. “Con ustedes, el intelectual orgánico Caetano”, escribió el exdirector nacional de Educación Gonzalo Baroni.

“Por fin se ‘sacó la careta’. Fui agredida y ‘humillada’ por él en reiteradas oportunidades. Y muchos compañeros de partido no lo querían ver. Nunca es tarde. Que se diga politólogo no me molesta; sí que se considere ‘historiador’”, escribió la senadora Graciela Bianchi.

“¿Quién cree que es usted? Por lo pronto a Luis no lo conoce. La soberbia de la ‘izquierda merluza’; para ‘caviar’ no da”, agregó la legisladora nacionalista.

Por su parte, el economista Juan Dubra también se sumó a la polémica. “El todólogo que nos tocó por padrón”, expresó.