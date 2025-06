“No es proporcional ni necesaria”: resolución judicial por cese de cautelar sobre Besozzi

Judiciales

La Justicia determinó el cese de la medida cautelar sobre el intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, que lo imposibilitaba de acceder a los edificios de la comuna en el marco de su imputación como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados al tráfico de influencias y peculado, junto con más de veinte jerarcas.

La defensa del dirigente blanco, integrada por los abogados Nelson Rosa y Pablo Vera, solicitaron la convocatoria a audiencia para modificar o cesar dicha prohibición.

Así, según reza la resolución judicial —a la que accedió Montevideo Portal—, luego de que se establecieron las medidas cautelares “surgieron nuevos elementos” en la causa.

Por ello “se considera que la medida no es proporcional ni necesaria en función de que Besozzi fue electo como intendente, siendo proclamado por la Corte Electoral el 22 de mayo, invistiéndolo como intendente de Soriano”.

“En este contexto, […] debe a partir del 11 de julio de 2025 ejercer el desempeño de la función debiendo tener un vínculo directo con la intendencia, sus reparticiones y sus funcionarios”, determinó la jueza Ximena Menchaca. Así, indicó que la medida de prohibición de ingreso a los edificios comunales “impediría el cumplimiento y ejercicio del cargo, violando un mandato constitucional”.

Asimismo, la Justicia afirma que, como parte del proceso penal, “ningún imputado debe soportar más allá de lo razonable una medida cautelar a la espera de que la acusadora [es decir, Fiscalía] decida actuar”. De acuerdo con el escrito, el Ministerio Público “ha tenido tiempo suficiente para asegurar las evidencias más importantes”.

A su vez, la Fiscalía pidió consultar a la Corte Electoral “en forma urgente” si se suspende la ciudadanía legal de Besozzi o no, ya que de esto depende si puede ejercer como intendente. No obstante, no se hizo lugar a esta petición: “Como en las elecciones del corriente año no existió impedimento de la Corte Electoral para que se postule, ni en forma posterior a su elección, no existiendo norma específica que regule tal extremo”, indica la resolución de la Justicia.

Finalmente, la fiscal subrogante Paula Goyeni insistió en que “se debe tener en consideración que el bien jurídico tutelado es la administración pública”. Al respecto, la funcionaria del ministerio enfatizó en que, al reasumir al frente de la Intendencia de Soriano, Besozzi “volvería a ingresar a donde él mismo cometió los delitos que se le imputan, por lo que el riesgo procesal sería aún mayor”.

“Tendría cierta impunidad en su actuar […] existiendo un riesgo real, pudiendo ir a cada sector de la intendencia y destruir evidencia o presionar a sus subalternos”, señala el escrito judicial, que añade que “resulta indispensable” que la medida de prohibición de ingresar a edificios del ejecutivo departamental continúe vigente “a fin de producir la prueba en juicio oral, donde se requiere que se proteja la investigación”.

Sin embargo, Menchaca replicó que Besozzi, en calidad de imputado, “siempre ha estado [conforme] a derecho” durante la investigación, y recalcó que se lo indaga por delitos “presuntamente cometidos en su anterior gestión”.

“No existen elementos específicos establecidos por Fiscalía que impidan el efectivo desarrollo y culminación de las investigaciones”, determinó la jueza.

La magistrada insistió en que el debate no es si Besozzi puede asumir como intendente o no, sino que “la cuestión a resolver es si ello puede afectar o no” la investigación en curso.

“Se trata de una nueva gestión a nivel gubernamental local y si la Fiscalía constata en forma cierta y concreta actos o hechos que conspiran contra la continuación o el resultado de la actividad investigativa deberá denunciarlo y, en tal caso, este tribunal se expedirá nuevamente sobre la revocación o modificación de la medida cautelar en debate”, establece el documento.

Por otro lado, la defensa de Besozzi también solicitó que se le dé acceso a la carpeta investigativa, a lo que la Justicia también accedió: “Deberá la Fiscalía proporcionar los medios técnicos para que las Defensas tengan acceso a la totalidad de la carpeta investigativa”, concluye el escrito judicial.

La audiencia inició a las 18:42 de este viernes y finalizó 18 minutos después.

