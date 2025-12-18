“No es necesario”: Orsi desestimó proyecto de Bordaberry de “reconciliación” por dictadura

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, desestimó el proyecto de ley que el senador colorado Pedro Bordaberry presentó bajo el nombre “Reconciliación, verdad y nunca más”, que propone dar “firmes pasos para consolidar la convivencia republicana, procesar sus tensiones y reconstruir su unidad sin exclusiones ni agravios” con respecto a la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985.

En rueda de prensa consignada por Subrayado, el mandatario dijo que estaba al tanto del proyecto de Bordaberry, pero que considera que “no es necesario un tratamiento especial para estos casos”.

“Yo creo en el Poder Judicial. Creo que tiene las herramientas para resolver el problema ese que se plantea en el proyecto. Hay un ejemplo emblemático: el propio Gavazzo terminó en prisión domiciliaria por problemas de salud. Se tiene que resolver desde el Poder Judicial y desde los jueces”, planteó el presidente.

El documento que presentó Bordaberry, que consta de 12 artículos, propone la creación de una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, que se limitaría a “recabar, sistematizar y ordenar información relativa a los hechos del período de 1973 a 1985”, en pos de la construcción de un diálogo “orientado a la reconciliación nacional”.

Dicha comisión colaborará con organismos públicos y privados para buscar información y realizará “recomendaciones institucionales para fortalecer la convivencia democrática y las garantías de no repetición”, además de contribuir al esclarecimiento del paradero de personas detenidas desaparecidas.

Este órgano estará integrado por cinco miembros honorarios designados por el Poder Ejecutivo, procurando representatividad política y la inclusión de personas de distintos partidos, ya sean “legisladores, exlegisladores, dirigentes o referentes públicos de reconocida trayectoria”. También se evaluará “la presencia de perfiles con idoneidad profesional, solvencia ética e independencia”.

Los integrantes podrán recibir testimonios, solicitar documentos, acceder a archivos, realizar entrevistas y efectuar gestiones ante organismos estatales, así como “desarrollar cualquier actuación necesaria” para contribuir al esclarecimiento del destino de las personas desaparecidas. Estarán amparados por el secreto profesional y no podrán formular imputaciones individuales ni atribuir responsabilidad personal.

Además de la comisión, Bordaberry propuso la creación de un Archivo Nacional de la Verdad, que funcionará como sección dependiente del Archivo General de la Nación y será responsable de la conservación, organización y digitalización de la documentación vinculada al pasado reciente.

Por último, el colorado planteó la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a militares mayores de 75 años condenados por hechos ocurridos hasta 1985. “La solicitud deberá presentarse ante el juez competente, acompañada de documentación que acredite la edad y la situación de salud que justifique la medida. Se dará vista al Ministerio Público por seis días. Vencido el plazo, se convocará a audiencia en un máximo de diez días”, establece el proyecto.

En la exposición de motivos, Bordaberry argumentó que la tarea de encontrar el paradero de las personas detenidas desaparecidas “exige coordinación, sistematización documental, acceso ordenado y moderno a archivos y continuidad en el trabajo ya realizado por organismos públicos”.

Asimismo, justificó que existe una “ausencia de un régimen claro, humanitario y equilibrado de prisión domiciliaria” para personas mayores de 75 años, por lo que propone una solución que permita “atender la situación física extrema sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas”.

En ese marco, el senador sostuvo que el proyecto busca completar esas tareas pendientes mediante herramientas institucionales que refuercen el acceso a la verdad documental y establezcan un criterio humanitario excepcional para personas de edad avanzada, sin reabrir procesos judiciales ni alterar las responsabilidades ya determinadas por la Justicia.