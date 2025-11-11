“No es la primera vez”: niña quedó trabada en hamaca y bomberos tuvieron que cortar juego

Una familia maragata vivió en la tarde de ayer un momento de miedo y preocupación, situación que, afortunadamente, no pasó de lo anecdótico.
Según informara el medio local San José Ahora, el hecho ocurrió en la plaza Ciudad de Astorga, espacio que cuenta con juegos infantiles. Allí, una niña que jugaba en una hamaca quedó atascada dentro de la silla, y no fue posible retirarla.
Todos los intentos de que la pequeña saliera del juego de manera normal fracasaron. Finalmente, efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos acudieron al lugar y, con cuidado de no lesionar a la menor, realizaron cortes en la estructura del juego, lo que permitió sacar a la pequeña.
“No es la primera vez que sucede”, dijo un vecino de la zona al citado medio. Ahora, se espera que se adopten medidas para evitar que se repitan episodios de ese tipo.
