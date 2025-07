Política

“No es creíble que la decisión no tenga nada político”: exasesor de Arbeleche por Arazatí

Montevideo Portal

Marcelo Caffera, asesor en temas ambientales del Ministerio de Economía en la gestión de Azucena Arbeleche, entre finales de 2020 y diciembre de 2022, opinó en su cuenta de X luego de que el gobierno decidiera dejar sin efecto el proyecto Neptuno la semana pasada.

En tal sentido, el asesor publicó en sus redes sociales que “no es creíble que la decisión de no llevar adelante Neptuno no tenga nada que ver con política partidaria”.

En declaraciones a Montevideo Portal, Caffera señaló: “Leí a algunos jerarcas queriendo dar una argumentación técnica a esto. No es creíble que no tuviera nada de político esta decisión”.

En tal sentido, acotó que los argumentos brindados “están sustentados con algunos elementos técnicos, pero que no es 100% técnica, sino que tenía una motivación política. Es mi opinión”.

Por otro lado, el exasesor compartió en su cuenta de X las declaraciones del actual presidente de OSE, Pablo Ferreri, luego de brindar una entrevista a La Diaria donde reconoció que dejar sin efecto el proyecto en Arazatí abre la puerta a llevar a cabo otros proyectos en simultáneo. “Ponderé a Ferreri, porque me parece que está mucho más dispuesto a informar al lector que a argumentar políticamente”, reconoció.

“Me parece que es más honesto en sopesar los pros y los contras de una y otra alternativa, de hecho menciona las dos alternativas, algo que no siempre sucede”, sostuvo.

Por último, consultado por las declaraciones de Andrés Ojeda, que sostuvo que en caso de mantenerse esta decisión, ante una eventual sequía, puede haber faltante de agua potable. Sobre esto, Caffera dijo que “como posibilidad, sí cualitativa, no cuantitativa, es posible”.

“Políticamente no puedo agregar nada que no pueda agregar otra persona, lo que sí puedo, capaz, que agregar es ordenar lo que a mi juicio estaría faltando”, ponderó, aunque aclaró que no está “en contra de las decisiones políticas, porque al final todas las decisiones terminan siendo políticas. Está bueno ordenar de un lado los argumentos técnicos, lo que hay y lo que falta, y del otro lado los políticos”, sentenció.

Montevideo Portal