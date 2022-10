“No entregaron los datos porque no quisieron”: director de Uruguay Adelante a la CPS

Política

El director de la ONG Uruguay Adelante, que atiende más de 250 ollas populares tras un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, Santiago Pérez Gazzano, dijo este jueves en la entrevista de 970 Noticias, que solicitar los datos a coordinadoras que no los brindaron en tiempo y forma era “una cuestión de responsabilidad ante el Estado”.

“Porque nosotros firmábamos por todos, y no sabíamos a dónde iban a parar esos alimentos”, agregó.

Pérez también contestó a los cuestionamientos surgidos desde la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS). “Pensar que podemos estar lucrando es de una mezquindad tan grande, pero tan grande… No cobramos más por tener más ollas a las que asistir, no tiene sentido que alguien de Uruguay Adelante presionara para que se pasen a nuestra ONG. Si alguien hace una acusación de este tenor, ya no podemos pasarlo por alto. La pasamos por alto una vez, dos, pero llega un momento donde no da para más”, sostuvo, y adelantó que están recabando la información para redactar un escrito, que se convertirá en una denuncia penal por difamación e injurias.

“Y si ellos tienen prueba de lo que dicen, que las presenten. Si hay algo así, preséntenme las pruebas, así yo corto la cabeza que tenga que cortar. Yo les pregunté por qué decían eso (que gente de Uruguay Adelante había presionado para que algunas ollas se pasaran a nuestra ONG) y me dijeron que ‘era un episodio confuso’, y que ‘en realidad no se sabía si esa llamada era de Uruguay Adelante’ Yo tengo el audio de Whatsapp, y lo tengo respaldado. Pero no he querido poner ese audio arriba de la mesa en ningún momento”, agregó.

El director de la ONG se lamentó porque por el diferendo con la Coordinadora Popular y Solidaria y en particular con la red Ollas al Sur, se estaba perdiendo la oportunidad de trabajar en conjunto, como a él le gustaría. “Ven a la olla como una herramienta política y no social y ahí es donde tenemos discrepancias. Ellos ven a sus ollas como una herramienta política. Si vos ves al mundo como: ‘los que están conmigo son mis amigos y todo el que no esté conmigo es mi enemigo’, si lo ves así con esta visión binaria, perdés un mundo de grises donde hay un montón de cosas que pueden ser positivas”, sostuvo.

“Cada vez que los cruzamos los vemos en una postura hostil. Nos pasó cuando fuimos a (canal 4 al programa) Todas las Voces, saludé a Esteban (Corrales) que por primera vez lo vi, y ojalá venga algún día a Uruguay Adelante y vea que no somos el cuco que dicen que somos, y ojalá me inviten algún día a alguna de las ollas de Ollar al Sur y podamos charlar de un montón de cosas que tienen que ser el objetivo común”, concluyó.

