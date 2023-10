Política

“No entiendo qué es lo que les molesta; no van a perder plata”, respondió Blás a fiscales

Montevideo Portal

El senador nacionalista Rodrigó Blás, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, evaluó este viernes de forma satisfactoria el trabajo de los legisladores de su Cámara en el marco del proyecto de Rendición de Cuentas, aprobado en la madrugada de este viernes.

En una rueda de prensa, Blás defendió el artículo que establece la inhibición a exfiscales de Corte y exfiscales penales de ejercer en la actividad privada luego de dejar sus cargos. En el caso de los fiscales de Corte, la inhibición será por tres años y para fiscales letrados con competencia en materia penal, por un año.

Blás explicó que habrá un subsidio como una forma de que esos funcionarios sean “recompensados” mientras no pueden trabajar en el ámbito penal.

“Acá la idea no es que los fiscales se mueran de hambre. Se les prohíbe su actuación en el fuero penal, y durante ese tiempo tienen un subsidio porque no van a poder trabajar normalmente. Creo que es una cosa justa y es algo que normalmente acompaña cualquier tipo de inhibición”, afirmó.

Por tanto, el senador afirmó que, desde su punto de vista, “no corresponden” las críticas formuladas por los fiscales.

“Todos nosotros estamos limitados por la ley y toda actividad tiene prohibiciones. Los senadores las tenemos, los directores de los entes las tienen. Cuando uno tiene una actividad delicada, porque tiene poder, corresponde poner inhibiciones. En este caso era algo que se había escapado y que hoy se repone. No entiendo qué es lo que les molesta cuando no van a perder plata, y simplemente lo que tienen que hacer es no meterse del otro lado del mostrador”, dijo.

“Para mí es peligrosísimo que alguien tome la carpeta del investigado y al otro día pueda pasar a defender o a destruir esa investigación. Si no entienden eso, creo que no entendemos nada”, completó.

El subsidio quedó establecido en la Rendición de Cuentas de la siguiente forma: “Los fiscales comprendidos en el presente artículo que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de la desvinculación de sus cargos tendrán derecho a percibir, por el tiempo de la inhibición, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad”.

“La pelota vino embarrada de Diputados y devolvemos redondita”

Los senadores aprobaron la Rendición de Cuentas con modificaciones, por lo tanto ahora deberá volver a Diputados para su consideración.

Blás dijo en una rueda de prensa que “se trabajó en armonía” y, por lo tanto, “sale fortalecida la coalición”. “La pelota vino embarrada de Diputados y devolvemos redondita”, afirmó.

Además, destacó que la última instancia presupuestal del gobierno de Luis Lacalle Pou destinó US$ 23 millones para el área de salud mental.

