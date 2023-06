Política

“No entiendo cómo pudo razonar no ir”, dijo Cosse sobre Lacalle y las Muchachas de Abril

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, consideró como “inentendible” la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou en el acto en el Parlamento donde el Estado reconoció su responsabilidad por los asesinatos de las Muchachas de Abril —Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik— y la desaparición forzada de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.

“No entiendo cómo pudo razonar no ir. La verdad que no entiendo qué razonamiento hizo”, dijo Cosse este lunes durante una rueda de prensa.

“Porque cuando hay un resarcimiento por parte del Estado por violación de los derechos humanos, con la Comisión Intencional de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado uruguayo a pedir perdón, que el comandante de las Fuerzas Armadas, que el presidente de la República, no aparezca en el acto, es inentendible. No entiendo qué razonamiento pudo haber hecho. Me parece que es un error histórico muy grande”, añadió de inmediato.

La ausencia de Lacalle Pou en el acto que tuvo lugar en el Parlamento generó diversas críticas al mandatario por parte de dirigentes frenteamplistas.

En una rueda de prensa el viernes pasado, Lacalle Pou fue consultado al respecto. El presidente afirmó que “se cumplió con la sentencia” de la CIDH y que “desde el punto de vista institucional es lo importante”.

Lacalle dijo que el Gobierno “ha colaborado fuertemente con la información, con la transparencia y con la búsqueda” de restos de desaparecidos.

