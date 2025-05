Internacionales

“No duerme ni come, y llora mucho”: preocupación por la salud de la reina Sofía

En España, el estado de salud de la reina emérita Sofía es cada vez más preocupante. La madre del actual monarca Felipe VI vivió tiempos felices cuando sus hijos —también es madre de las infantas Cristina y Elena— eran pequeños, pero luego sintió que su vida se desmoronaba al descubrir la traición de su marido, Juan Carlos. A pesar de las muchas infidelidades, la reina permaneció en silencio y cumplió su papel institucional sin quejarse, en algo que la prensa local calificó entonces como un matrimonio simulado.

Además, también en épocas recientes, Sofía ha vivido episodios muy duros. Sin esperarlo, y siendo aún más joven que ella, tuvo que despedirse de su hermano Constantino de Grecia, que falleció a causa de un derrame cerebral. Tan solo unos meses más tarde, se confirmó que su hermana Irene de Grecia padecía alzhéimer. La enfermedad está muy avanzada, y ya ni recuerda su nombre.

Con Juan Carlos exiliado en Abu Dabi y una relación difícil con su nuera, la reina Letizia, la mayor parte de los días de la reina emérita transcurren entre los muros de la Zarzuela, en Madrid, donde tantas lágrimas derramó a lo largo de su vida. Ahora, según la comunicadora Pilar Eyre, experta en la monarquía española, Sofía está cada vez más deprimida.

“Su situación actual es preocupante. Dicen que no duerme, no come y llora mucho”, declaró Eyre a la revista Lecturas. La periodista asegura que en la familia real española las mujeres “nunca fueron felices”.

“A doña María, madre de Juan Carlos, la muerte de su hijo Alfonsito [a quien el rey emérito de España disparó accidentalmente cuando eran niños] la llevó a la depresión y al alcoholismo; Cristina y Elena siempre tuvieron una vida íntima muy infeliz; la infanta Margarita estuvo privada de la vista desde su nacimiento, y la otra hermana de Juan Carlos, doña Pilar, cuando le preguntaron poco antes de morir si volvería a vivir su vida, respondió: ‘¡No, por el amor de Dios, fue todo muy difícil!’”, explicó la periodista.

Tampoco ayuda a la situación el hecho de que Juan Carlos se haya acercado a una de sus amantes: Marta Gayá. Sofía sabe que su marido ha pasado largas temporadas en Ginebra, Suiza, en el apartamento que le compró a la mujer que considera su “gran y verdadero amor”.

Estaba previsto que a principios de mes Juan Carlos viajara a Sanxenxo, Galicia, donde suele navegar, pero canceló el viaje desde Suiza “porque cada vez le cuesta más separarse de la amable compañía de Marta, y veremos cómo estos viajes a España se vuelven menos frecuentes”, agregó Eyre, quien aseguró que esas ausencias no entristecerán —sino todo lo contrario— a su hijo y su nuera.

“Claro que, oficialmente, no puede pasar mucho tiempo en Ginebra, ya que su residencia fiscal está en Abu Dabi, pero los jeques de los ‘hermanos jeques’ le permiten hacerlo todo”, concluyó la experta.