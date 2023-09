Política

“No dije que había sido rapiña”, afirmó Heber sobre crimen de visitador médico en Goes

Que sí, que no, que tal vez

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, volvió a referirse al caso del visitador médico que fue asesinado en el barrio Goes el pasado fin de semana. El secretario de Estado había dicho que existían indicios que hacían pensar que el caso no se trató de una rapiña. “El móvil no fue por rapiña, entonces hay que determinar el móvil y a eso estamos abocados en la Jefatura”, fueron las palabras del nacionalista.

Sin embargo, la Fiscalía pudo determinar que se trató de un intento de robo que no llegó a consumarse y que, tras el forcejeo entre víctima y delincuente, este último lo asesinó. Si bien la fiscal Adriana Edelman lo investiga como un homicidio, el móvil que se pudo corroborar fue el de rapiña.

En una visita en Paysandú el pasado viernes, Heber fue consultado al respecto y argumentó que nunca dijo que “no había sido rapiña”. “Yo no dije que no había sido rapiña, dije que estábamos investigando, que nos parecía raro que ya se dijera que fuera rapiña cuando en el auto de él había $ 54.000 y un arma. Entonces estaba en plena investigación”, agregó el ministro.

“No sé qué ha determinado la fiscal, que es la que va a determinar el grado. Ahora, un periodista de un canal de Montevideo afirmó que era rapiña y nosotros no veíamos elementos cuando la plata estaba en el asiento del costado, entonces quizá el móvil fuera otro. Pero es la fiscal, no el ministro del Interior quien lo determina”, concluyó.

