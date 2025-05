“No digas cosas que no son”: el corte de Besozzi a un periodista en Mercedes

Política

El nacionalista Guillermo Besozzi, dos veces intendente de Soriano y candidato a un tercer mandato, fue imputado el pasado 13 de marzo como “presunto autor responsable de reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, delitos de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, y como coautor de un delito de cohecho calificado, todos en régimen de reiteración real”.

Tras pasar varias semanas en arresto domiciliario total, recientemente el candidato recuperó la posibilidad de salir de su domicilio. Sin embargo, se produjo una situación anómala respecto su votación: la medida cautelar le impide ingresar a cualquier dependencia de la Intendencia de Soriano, y su circuito de votación se encuentra precisamente dentro de una de ellas.

Esta mañana, Besozzi hizo declaraciones a Canal 5, y corrigió con énfasis la presentación del corresponsal local Carlos Hornos, quien dijo que Besozzi “no estaría pudiendo votar” este domingo.

“No digas cosas que no son. No es que no esté pudiendo votar. Puedo votar, el tema es que o estamos queriendo arriesgar porque la cautelar dice que no podría entrar, en situaciones normales, a ninguna dependencia de la Intendencia”, expresó Besozzi.

“Yo, como un canario que soy, considero que hoy los organismos públicos están en manos de la Corte Electoral. Pero los doctores que atienden mi caso consultaron a la fiscal, y ella dijo que iba a actuar en consecuencia si yo entraba a votar, Por lo tanto, la idea es no arriesgar”, consideró el candidato nacionalista a la intendencia de Soriano, cargo que ya ocupó en dos ocasiones.

“Hay que respetar los poderes”, dijo el político, quien destacó que “sería la primera vez desde los 18 años que no ejerzo el voto”.

“Me podría haber tocado en cualquier otro lugar, como la mayoría de las veces”, dijo Besozzi, quien señaló que, hasta donde tiene conocimiento, es el único de los seis candidatos del departamento al que le tocó votar en dependencias municipales.

A lo largo de la jornada, el candidato y sus abogados realizarán gestiones. “Vamos a ver la Corte Electoral nos consigue la posibilidad de votar observado en alguna otra parte”.

Finalmente, se refirió a un altercado que tuvo el jueves en la zona de Santa Catalina, situación en a que mantuvo un áspero intercambio verbal con un grupo de trabajadores.

“Yo iba con mi nieta, y hubo expresiones obscenas que me parecieron fuera de lugar, y me bajé. La democracia es una fiesta, pero no es para decir obscenidades ante niños y niñas”, señaló.