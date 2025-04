“No creo que la gente se salve laburando”: afirmó Luis Parodi, titular de la Dinali

Política

El nuevo titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Luis Parodi, se refirió al enfoque que tendrá su gestión en cuanto a la inserción laboral de los exreclusos, en el marco del primer encuentro nacional de trabajo en materia de políticas públicas, que también contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

“Hay anuncios que no voy a hacer hasta que no discuta con mi gente. En las grandes líneas, yo no creo que la gente se salve laburando. No creo que nadie labure solamente, la gente hace otras cosas. Entonces, o la gente tiene circuitos de socialización o vivimos llorando fracasos”, manifestó Parodi este jueves.

El exdirector de la cárcel de Punta de Rieles planteó que “hay que ser serios en esto”. “Porque ‘atender’ ¿qué significa? ¿Una entrevista? ¿Un proyecto? Hay que afinar el partido en serio y ver qué estamos haciendo con cada uno”, apuntó.

En esta línea, Parodi detalló que hoy en día la Dinali atiende a alrededor de 1.000 personas, de las cuales más de 300 realizan pasantías pagas. “Tenemos una cantidad de acciones en consumo, cuatro psicólogos trabajan fuerte el tema consumo”, agregó, y completó: “Entonces intentemos en serio armar circuitos”.

“Los zapallos se acomodan en los carros, la gente se acomoda en los proyectos”, comparó.

Asimismo, apuntó al abordaje de apostar a emprendimientos que generen los propios liberados, una iniciativa que llevó adelante al frente de Punta de Rieles, cargo al que renunció en junio de 2020.

