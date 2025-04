“No atiende el teléfono” y “falta de respeto”: críticas de edil blanco que apoyó a Ojeda

Política

El edil Pablo Fredes, electo en Montevideo por el Partido Nacional pero que rumbo a las internas del año pasado apoyó al por entonces precandidato colorado Andrés Ojeda, resolvió romper con el sector del senador y secretario general del Partido Colorado.

En su momento, Fredes había hablado con Ojeda para que lo apoyara en busca de ser otra vez edil, pero, según informó días atrás el semanario Búsqueda, la propuesta concreta quedó por el camino.

En diálogo con Montevideo Portal, Fredes enumeró los motivos que lo llevaron a su alejamiento, con críticas al manejo del liderazgo de Ojeda, y contó detalles sobre algunas de las negociaciones que tuvieron en su momento y en las que, según sostuvo, “lo que se prometió se incumplió totalmente”.

“Cuando se produce un apoyo como el que le di a un precandidato, en política hay algunas conversaciones. En esas conversaciones, yo fui muy quirúrgico. Ojeda me habla de suplencias del Senado, o de Diputados. Yo le dije: ‘mirá, me siento muy bien en lo que estoy haciendo y a mí me gustaría repetir en la Junta’”, dijo Fredes.

“Una vez que se fue avanzando en el tiempo, se llegó al punto de inflexión, que fue octubre. Una vez que logró el Senado, se cortó absolutamente la comunicación. No soy el único. Amaro en Florida también. No atiende el teléfono. Es espantoso. Ya no es una cuestión política, es una cuestión personal. Lo que se espera de alguien que pretende ser líder es que dé la cara. Pero acá no da la cara, y no atiende el teléfono. Estuve cuatro meses insistiendo para intentar esa reunión y no se produjo”, agregó.

De acuerdo con su relato, semanas atrás el dirigente Diego Riveiro le escribió para ofrecerle el lugar de primer suplente del tercero en la lista a ediles. Según Fredes, su respuesta fue: “Mirá, me parece una falta de respeto. Dejame afuera de todo”.

“Lamentablemente fue una mala lectura la que yo hice en abril, en creer que Ojeda podría tener uñas para guitarrero. Pero eso no es así”, analizó.

Consultado sobre si esperaba algún lugar particular en la lista, Fredes afirmó que se “hubiera conformado” con tener una respuesta, más allá de una propuesta concreta. “Si el tipo hubiese dado la cara, yo lo hubiese escuchado”, finalizó.

