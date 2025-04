“No alimentes el odio”: Piñeiro desmintió posteo falso sobre Cairo compartido por Bianchi

La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Verónica Piñeiro desmintió este viernes una publicación falsa que circulaba en redes sociales en la que ella respaldaba a la ahora exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y decía que la atacaban “por ser mujer”.

“La compañera [Cairo] no pagó impuestos porque no tenía dinero. La atacan porque es mujer. ¡Fuerza Cecilia!”, redactaba el posteo falso a nombre de Piñeiro.

Dicha publicación fue difundida esta tarde por la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, quien por enésima vez cayó en un posteo falso y adjudicó el contenido a Piñeiro, descrita como candidata del “FAPIT” y apoyó la candidatura del representante nacionalista en la Coalición Republicana por la comuna, Martín Lema.

Asimismo, debajo de la publicación había un texto que calificaba a la candidata como “unineuronal”.

“En los últimos días han circulado capturas falsas de mis perfiles en redes y declaraciones sobre distintos temas, incluyendo una opinión sobre el caso Cecilia Cairo, que nunca hice”, explicó Piñeiro.

La frenteamplista subrayó que es “fundamental cuidar la convivencia y el respeto”, y llamó a no compartir información sin chequear ni “alimentar el odio”.

“Mi compromiso es con una campaña limpia, basada en ideas y respeto. Si tenés dudas sobre mis propuestas y posiciones políticas, podés consultarlas en mis canales oficiales”, concluyó Piñeiro.

Posteriormente, la candidata contestó a la publicación de Bianchi y opinó que “lamentablemnte no sorprende”. “Usted es senadora de la República, debería dar el ejemplo”, cerró.

Senadora, otra vez compartiendo noticias falsas? Lamentablemente no me sorprende pero así no, era fácil de chequear…Ud. es una senadora de la República, debería dar el ejemplo. https://t.co/oKgPPrrR1k