Locales

“No admite más demoras”: qué se sabe del proyecto para avenida Italia y Giannattasio

Montevideo Portal

El Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP) y la Intendencia de Canelones abordaron los avances del proyecto de movilidad para el eje de avenida Giannattasio y avenida Italia.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que buscan “acelerar” la coordinación entre las intendencias y el MTOP para tener los pliegos prontos a inicios del 2026. Para esto, la comuna canaria sumó algunas áreas más a integrarse en los estudios previos.

“Esto en otras partes existe, pero acá es una verdadera revolución. Lo que no nos cabe duda es que estamos ante una oportunidad única de darle solución a algo que no admite más demoras. Se impone la solución y está instalada”, dijo Legnani este jueves durante una actividad en Ciudad de la Costa.

El intendente remarcó que, solo por el eje comprendido entre avenida Italia y Giannattasio, ingresan y salen en ómnibus de Montevideo unas 15.000 personas por día. La obra busca conectar El Pinar con Ciudad Vieja, en Montevideo, y reducir los tiempos de viaje entre 25 y 27 minutos.

“Hay que incorporar una tecnología que sea atractiva, para motivar a las personas a que se bajen del vehículo particular y se suban a este medio de transporte”, señaló también.

De momento, las alternativas sobre la mesa son tres: la utilización de ómnibus articulados, un tren aéreo, o un tren-tram.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo que “hay un avance importante sobre lo que implicarían las obras y los estudios, que ya están muy avanzados, particularmente en este eje de avenida Giannattasio”.

“Hay que empezar a afinar, en términos de proyecto, lo que son los servicios existentes sobre Giannattasio, los cruces que hay que prever, las llegadas, y algo que es muy importante, que es la comunicación norte-sur, para que efectivamente esto tenga una reducción de tiempo”, sumó.

Montevideo Portal