“No acepto este Uruguay”: uruguayo-israelí denunció antisemitismo creciente en el país

El empresario uruguayo-israelí Salomón Vilensky, conocido por su labor en innovación y por promover vínculos tecnológicos entre Uruguay e Israel, publicó este lunes una carta abierta en el Semanario Hebreo Jai en la que alertó por el crecimiento del antisemitismo en el país. “No acepto ese Uruguay”, escribió, y sostuvo que el discurso de odio “parece haberse vuelto aceptable” en redes sociales y medios.

Vilensky, que reside desde hace más de cuatro décadas en el norte de Israel y actualmente dirige el Parque Industrial de Dalton, apuntó contra personas que culpan a los judíos por el conflicto en Medio Oriente, y relató el impacto que tuvo una reciente aparición suya en televisión uruguaya. “Por hablar de lo que vivo, por existir, recibí agravios brutales”, señaló, en referencia a su testimonio sobre la amenaza constante de misiles.

En la carta, el empresario recordó que “no hay una sola forma de ser judío”, y que dentro del propio pueblo hay “diversidad, matices y debate”. “No hay un solo molde, no hay una única voz. También hay dolor. Mucho dolor”, expresó.

“Todavía hay rehenes en Gaza, encerrados sin luz ni atención médica, y pareciera que a nadie le importan. Lo que importa es hablar de Gaza, pero nadie dice que miles de personas salieron de allí ese día a masacrar familias enteras”, escribió en referencia al ataque del 7 de octubre.

Vilensky también denunció que “se acusa a los judíos de todo”, desde provocar la guerra hasta haber tenido responsabilidad en la dictadura uruguaya. “Todo da igual, porque el problema, parece, es simplemente ‘ser judío’”, lamentó.

Otro de los puntos que cuestionó fue la idea de retirar la nacionalidad uruguaya a quienes viven en Israel. “A los que se van a vivir a España o Argentina nadie les cuestiona nada. Pero si uno vive en Israel, de pronto deja de ser uruguayo. ¿Cuál es la lógica?”, preguntó.

“No acepto ese discurso. No me voy a callar”, advirtió, y afirmó que este no es un reclamo político, sino un grito contra el antisemitismo, “con todas las letras”. “Cuando se empieza por los judíos, siempre se sigue con alguien más. Y cuando el odio se instala, todos perdemos”, cerró.

Vilensky ya había sido entrevistado en noviembre por En Perspectiva, donde expresó su respaldo a Yamandú Orsi y su intención de atraer empresas tecnológicas a Uruguay. Entonces había destacado el valor de “traer la cultura de innovación israelí” al país y generar “trabajos más dignos” para evitar que los jóvenes emigren.

En aquella oportunidad, sostuvo que los vínculos entre Uruguay e Israel seguirían firmes y remarcó: “Nunca pude creer que Orsi pudiera hacer algo contra el pueblo judío”. Ahora, desde una perspectiva más personal, volvió a hablar desde el dolor, pero también —como escribió— “con esperanza”.