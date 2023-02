“No a la ideologización”: Asiaín cuestionó paro de mujeres que PIT-CNT convocó por el 8M

La senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, cuestionó el paro de mujeres convocado por el PIT-CNT para el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Nos robaron el Día de la Mujer”, alertó la legisladora a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde reclamó por la “ideologización” de la fecha.

Nos robaron el Día de la Mujer! No me representan! Parece un panfleto de los años 60! Viva la mujer, NO a la ideologización! pic.twitter.com/e6Uvr8ZNKB