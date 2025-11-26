“Nivel de adhesión” y “comilla gigante”: Orsi volvió a hablar sobre el régimen de Bukele

Política

El presidente Yamandú Orsi volvió a referirse a sus dichos sobre la experiencia de seguridad en El Salvador comandada por el mandatario de ese país, Nayib Bukele.

“Yo creo que el ejemplo es Bukele; es el ejemplo de un proceso”, dijo, aunque aclaró que no lo citaba como valoración positiva o negativa: “Como ejemplo, nomás. Es un ejemplo para analizar”.

En entrevista con Fácil desviarse (Del Sol), Orsi consideró que le llama la atención “el nivel de adhesión que genera en la población política” de ese país. Sin embargo, el mandatario indicó que el régimen de Bukele es “inaplicable” en Uruguay.

“Los niveles de adhesión [nos muestran] la política de El Salvador —y esto con una comilla gigante— como una política exitosa. Yo fui a El Salvador y no se podía andar, andabas en vehículos blindados siempre, la gente no andaba en la calle”, sostuvo Orsi.

El presidente recordó que en una de sus visitas vestía una remera con la imagen del personaje de El Chavo Don Ramón. En el hotel, le dijeron que no podía transitar con esa prenda porque era el símbolo de los que no les pagaban la renta a las maras.

“Ahora te llega la noticia de que la gente sale a la calle, el nivel de adhesión que tiene Bukele cuando se presenta… entonces algo acá pasó. Es impensable una política de ese tipo trasladarla a Uruguay”, insistió el presidente.

Orsi se preguntó “cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación que se vuelve imperiosa”. El mandatario repitió que hay que analizar “qué pasa” con la política de Bukele por el nivel de adhesión que presenta.

