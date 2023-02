“Ningún varón me va a callar a los gritos”: el cruce de Coutinho y Díaz en el Parlamento

Política

Montevideo Portal

Este jueves se produjo un tenso cruce en Comisión Permanente, que tuvo como protagonistas a la diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, al senador por el Partido Colorado Germán Coutinho y a la senadora blanca Graciela Bianchi en torno a la intención que presentó el FA de convocar a sala al ministro Luis Alberto Heber.

Díaz se mostró disconforme luego de que no se hiciera lugar al pedido de la fuerza de izquierda. “Lo dialogamos en la previa porque la intención era ir a una comisión general. Hace unos días se conocen datos y cifras de delitos, especialmente de homicidios; había anunciado un plan en julio de 2022 que fue tan exitoso que ayer descabezó a la cúpula policial”, criticó la legisladora.

Coutinho intervino ante los dichos de Díaz, quien se molestó y solicitó el amparo de la presidente de la comisión, Amanda Della Ventura. “A mí no me grite. Pida la palabra. Le pido a la presidenta que me ampare en el uso de la palabra porque a mí ningún varón me a callar a los gritos”, apuntó.

Della Ventura pidió respeto y Díaz siguió adelante con su argumentación. Finalmente, el oficialismo no dio los votos para que el secretario de Estado sea llamado a sala.

Montevideo Portal