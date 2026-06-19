“¡Ni se arrimen ahí!”: un perro murió electrocutado por caída de cable de UTE

Un perro murió electrocutado en la mañana de este jueves en la ciudad de Paysandú, luego de que un cable de media tensión cayera al suelo por causas que aún se investigan.

Según informó el periódico local El Telégrafo, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Raúl Celone y Monseñor Nicolini.

De acuerdo con dicha crónica, el cable que cayó alimenta un transformador de 6.300 voltios instalado sobre columnas de hormigón ubicadas en una esquina cercana, a unos 20 metros del lugar del incidente. Al permanecer energizado, el hilo electrificó una franja de césped junto a la acera y generó arcos voltaicos y explosiones, lo que puso en evidencia el riesgo, dado que ocurrió “en plena zona urbana”.

Un video al que accedió este medio muestra al animal tendido sin vida sobre el césped frente a una vivienda, mientras que a pocos metros un cable colgante emitía chispas de manera constante.

UTE había informado previamente a los usuarios que el suministro eléctrico en la zona sería interrumpido entre las 8:30 y las 8:40 debido a trabajos programados, medida que se cumplió según lo previsto. Sin embargo, poco antes de las 9:30 se produjo un nuevo corte de energía que afectó a varias familias de la zona. Vecinos señalaron que en el lugar se venían realizando tareas de mantenimiento.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Al advertir el peligro, residentes del barrio llamaron a UTE y se mantuvieron alejados del área electrificada, evitando así consecuencias mayores.

El episodio generó preocupación e indignación entre los vecinos. Además del dolor de la familia propietaria de la mascota, varios residentes manifestaron su inquietud por lo que podría haber ocurrido si una persona, especialmente un niño, hubiera entrado en contacto con la descarga eléctrica.

“Ni se arrimen ahí, pobrecito”, exclama un testigo en un video publicado por el periódico sanducero. En la filmación, se aprecian los chisporroteos y cómo la electricidad produce una humareda al quemar el pasto de la acera.