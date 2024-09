“Ni pido debate”: Delgado dijo que Orsi es “candidato modo avión” y reclamó “dar la cara”

Elecciones 2024

El nacionalista Álvaro Delgado se refirió este miércoles al frenteamplista Yamandú Orsi como “el candidato modo avión”, al volver a reclamarle “dar la cara” para exponer propuestas en instancias con otros presidenciables, según dijo durante un almuerzo organizado por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación del Uruguay.

“Está bueno empezar a despejar las dudas. Ojalá podamos tener instancias previas a las elecciones donde todos mostremos el programa; hoy el Frente no lo tiene. Donde los candidatos vengamos instancias como esta a dar la cara. Ya ni pido debate... A dar la cara”, dijo durante su intervención. Y continuó: “Que no tengamos candidatos que no quieren buscar interferencias y se ponen en modo avión. Yo necesito candidatos que tengan que decirle a la gente clarito lo que van a hacer. La gente tiene derecho a informarse y sobre todo tiene derecho a comparar para decidir”.

Más adelante, Delgado ejemplificó que el viernes habrá una presentación de distintos presidenciables en la Expo Prado, a la que Orsi “ya anunció que no va”. Luego de esto, volvió a referirse a Orsi como “el candidato modo avión”.

“Creo que el mal se lo hace él mismo, pero es un problema de él. Acá cada uno es responsable y todos somos grandes. Creo que pierde la gente. Es injusto con la gente, porque la gente merece comparar para poder decidir bien. Creo que se pierde una oportunidad de que la gente conozca las propuestas. Pero bueno, obviamente es una estrategia. Como dije, es el candidato modo avión. El concepto es no hacer interferencias. Pero es válido. Cada uno tiene la estrategia que quiere; la mía es dar la cara y decir clarito lo que vamos a hacer”, señaló.

