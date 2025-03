Locales

“Ni gracias me dijeron”: desencanto de hombre que encontró y devolvió una fuerte suma

En las últimas horas, la Justicia condenó en Artigas a cuatro personas por el asalto cometido el jueves pasado contra los propietarios de un local de cobranza.

Las víctimas —una pareja— fueron abordadas por delincuentes armados que les quitaron una fuerte suma. Pese a las mencionadas condenas, el caso todavía no está cerrado, ya que todavía no fueron atrapados los autores materiales del hecho, al igual que una cómplice, que residiría en Montevideo.

Parte del botín fue recuperado gracias a Pedro Miraso, empleado de un taller mecánico en la ciudad de Artigas, quien recogió una bolsa que los ladrones arrojaron desde su auto en la huida. Según el trabajador, en dicho paquete había “un mundo de dinero”. Si bien no se detuvo a contar, estima que la cifra sería cercana al millón de pesos.

“En seguida pensé, por lo que había oído en los informativos, que debía ser plata del Abitab”, dijo Miraso. “Guardé el paquete en el taller, llamé al 911 y al ratito vinieron los muchachos de Investigaciones”, narró en declaraciones al medio local Artigas Noticias.

Según el relato de Miraso, los policías llevaron de nuevo la bolsa al punto donde él la había localizado, y al lugar arribaron luego más efectivos para hacer pericias. “No me dijeron ni ‘hola’, ni ‘chau’, ni ‘gracias’. No me dirigieron la palabra en ningún momento”, agregó.

Ese silencio de la corporación policial fue tan absoluto como el que, según Miraso, mantuvieron los dueños del dinero sustraído.

“Mi enojo más grande es por la falta de gratitud, porque hay que ser agradecido en la vida. No es fama o una medalla ni nada”, comentó.

“Es lógico devolver algo si no es tuyo, pero de la otra parte, al menos por educación, habría que ser agradecido”, insistió.

El trabajador comentó que el año pasado se le rompió la heladera, y que sobrellevó el tórrido verano sin ese electrodoméstico. “Con esa plata podía comprarme cien, o al menos podría haber sacado para una, pero no lo hice”, expresó.

Luego se refirió a los “chistes de mal gusto”, modo en el que calificó la amenazante esquela que encontró en el parabrisas de su Volkswagen Escarabajo.

Finalmente, hizo alusión a “la gente que habla” en redes sociales sobre él. “Les pido que sigan el ejemplo. Hice lo que tenía que hacer”, cerró.