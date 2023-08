“Nefasto ministro”: militar retirado apuntó contra García y no desfiló el 25 de agosto

Política

El coronel retirado Arquímedes Cabrera, que fue asesor de Eleuterio Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa (2010-2015) e integra la logia Tenientes de Artigas, envió un mensaje de WhatsApp al grupo de militares retirados Honor y Dignidad en el que comunica su resistencia a ir al desfile que se celebró el pasado viernes en Florida en conmemoración la Declaratoria de la Independencia.

“Desde el año 2016 hemos impulsado la convocatoria del espíritu militar y el valor de nuestros veteranos a través de la figura no muy definida desde el punto de vista del marco legal de la Reserva de las Fuerzas Armadas”, comienza diciendo en el audio Cabrera.

“Sin embargo, este año rechacé terminantemente la invitación que se me hizo llegar a través del Centro Militar para el desfile del día de hoy [por el 25 de agosto] en conmemoración al Día de la Patria en la ciudad de Florida. Para mí sería vergonzoso rendir honores a un palco donde están quienes tienen en sus manos soluciones políticas para ese reencuentro final, ese reencuentro que estamos reclamando. La reconciliación y la restauración del Estado de derecho han demostrado terminantemente su indiferencia”, concluye el mensaje.

En diálogo con Montevideo Portal, Cabrera explicó que existen “profundas” diferencias con la gestión que viene llevando adelante el gobierno y, específicamente, el ministro de Defensa, Javier García. “Es nefasta la gestión, nefasto el ministro”, expresó, y dijo que la principal crítica es que no se liberen los presos de Domingo Arena, quienes están condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura en Uruguay. “Libere a nuestros prisioneros políticos, que también son parte de las reservas”, acota Cabrera en otro pasaje del mensaje.

“No son diferencias que ellos no sepan; yo he hablado de esto con el propio presidente”, dijo a Montevideo Portal el militar retirado, y acotó que con su mensaje no buscaba exhortar a los demás a que no fueran al desfile.

Sin embargo, las palabras de Cabrera fueron apoyadas por el colectivo Viejos Camaradas a través de otro grupo de WhatsApp. “Por este mensaje les hacemos llegar nuestro apoyo al general Arquímedes Cabrera y acompañamos su pedido de no desfilar el 25 de agosto para rendirle honores a este ministro Javier García y a este gobierno débil, que ha claudicado y se ha puesto de rodillas ante los colectivos marxistas”, dice la carta enviada.

En el mismo mensaje apuntan contra el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, y lo tildan de “tupamaro”. “Igualmente, camaradas, les pedimos concurrir al desfile para hacer acto de presencia en contra de este gobierno entreguista y pedir que se vaya este nefasto ministro. A todos les pedimos difundir este mensaje, y un fuerte abrazo”, termina.

Consultado para esta nota, el ministro García declinó hacer comentarios e indicó que hubo un grupo de militares retirados que sí desfilaron.

