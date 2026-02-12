“Nadie quería romper la bóveda”: la hipótesis de Jorge Díaz sobre el túnel en Ciudad Vieja

Política

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se refirió este miércoles a la situación de las cárceles en Uruguay, en donde hay un “caldo de cultivo” para las organizaciones criminales, y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se instalen definitivamente clanes transnacionales en el país tales como el Primer Comando Capital (PCC).

En primer lugar, el jerarca aseguró que “no es necesario tener la bola de cristal” para advertir el riesgo que implican los establecimientos carcelarios en las condiciones actuales, porque “las dos principales organizaciones criminales de América del Sur”, el PCC y el Tren de Aragua, nacieron en las cárceles.

“Obviamente que en Uruguay hay un caldo de cultivo porque la mayoría de nuestros presos son pobres, jóvenes y analfabetos; más que un caldo de cultivo es como el Estado le organizara la mano de obra a las organizaciones encerrándolos y poniéndolos a todos juntos”, aseguró en una entrevista en el programa Lado B (TV Ciudad).

Díaz señaló que la penetración de dichos clanes transnacionales en Uruguay aún es “muy incipiente” y a modo de ejemplo se refirió al robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja, un episodio en el que hay al menos dos implicados que pertenecen al PCC y que es un modus operandi de dicha organización.

A su vez, brindó su hipótesis del caso: “Todo el mundo piensa que ese túnel lo estaban haciendo para entrar, pero la lógica indica que el túnel lo estaban haciendo para salir. Yo escuché a alguien por ahí que dijo que ‘con esa pala no podían romper la bóveda’; nadie quería romper la bóveda. Evidentemente, la metodología actual es ingresar armados, tomar rehenes, hacer abrir la bóveda y salir por el túnel”.

Entre otros temas, fue consultado por el debate parlamentario que se viene para designar un fiscal de Corte titular y renovar las autoridades de los organismos de contralor. “Lo hemos dicho durante la campaña: no es conveniente, no es bueno y no es sano tener un fiscal subrogante”, comentó.

Consultado por la iniciativa de sectores del Partido Nacional y Partido Colorado de ratificar la titularidad de Mónica Ferrero al frente del organismo, Díaz fue contundente: “Nosotros hemos dicho que no manejamos el nombre de Mónica Ferrero como fiscal titular. Si fuera así, ya la habríamos propuesto porque tendría el aval del Partido Nacional”.

