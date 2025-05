“Nadie lee nada”: escribió una columna criticando que sus jefes no le pagan; la publicaron

Internacionales

Montevideo Portal

La escritora argentina Leticia Martín publico este sábado una columna que este fin de semana se volvió viral por un detalle no menor: estaba enteramente dedicada a quejarse de la desidia de sus jefes y de que el medio (Perfil) lleva seis meses sin pagarle por su trabajo.

Bajo el título “Nadie lee nada”, con la publicación en papel y en digital de su columna (que luego fue bajada del segundo) Martín comprobó que efectivamente no la habían leído.

En el texto, la autora comienza explicando que iba a escribir sobre el concepto de viralización “cuando, de pronto” le “asaltó una idea material y primigenia”. “¿Por qué hago esto? ¿Se hará viral escribirlo?”, se cuestionó.

“Ya hace más de un año que escribo esta columna semanal para Perfil; un trabajo que implica compromiso, un deadline, tener palabra y encontrar una forma. Que también creí implicaba cierta trayectoria. Pero hace seis meses que no recibo el pago por mis servicios. Ni el pago ni un aumento, como si los servicios o el costo de vida no hubieran aumentado”, dijo la narradora.

A continuación, reconoció que valora “el espacio” y que le “hayan abierto las puertas en un lugar prestigioso”. Aludió, asimismo, a “la voz de alguien formado como el propietario de este grupo editorial, un profesional al que escucho como si no fuera el último responsable de la discriminación de la que soy parte”, en referencia al periodista y empresario Jorge Fontevecchia.

“¿O quizá no es por ser mujer que no me pagan? Ni idea. De eso no sé, aunque me duele y con eso me pelee. A eso me respondo: ‘No te hagas la víctima, Leticia, y ponete a escribir’. Sin embargo, cada jueves recuerdo a [el escritor Rodolfo] Fogwill levantando el teléfono para exigir su honorario antes de enviar la columna semanal para al fin cobrar”, indicó.

Luego, manifestó que es consciente de que no es Fogwill y, planteó con ironía, “tal vez no exista”: “Como se empeñó en señalarme sin que le tiemble la voz Gustavo Wald, el funcionario que el albertismo bancó hasta el último segundo”. “Lo asumo, entonces. Si quieren, no soy, no sé, no existo. Pero acá estoy, y si escribo columnas que tal vez no me paguen, las escribo como si a alguien le importara leerlas, como si fueran un trabajo y recibiera a tiempo la remuneración por ser eficiente y responder, como si no me hicieran sentir que les da igual, que cualquiera estaría dispuesto a reemplazarme mañana mismo”, criticó.

Al final se confesó “demasiado triste” y sin ganas de acudir a votar en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. También dijo no tener “ganas de conservar este trabajo”. “Quiero contar que hace siete meses que hago esta estupidez y que mañana por fin no voy a poner el despertador a las seis am para escribir los 2.500 caracteres sin espacios de esta columna que ya escribí y que sigo honrando solo porque otros que me precedieron la han escrito, solo porque de esos otros algo he aprendido, y no me quiero rendir”, sumó.

“Cincuenta mil pesos de honorarios por mes [unos $ 1.826 uruguayos] con seis meses de demora. Cincuenta mil”, completó.



Montevideo Portal