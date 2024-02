“Nada extraordinario”: Esteban Valenti anunció que será operado de cáncer

Publicista, escritor y analista político, Esteban Valenti es también uno de los columnistas inaugurales de Montevideo Portal, y el más antiguo de los que todavía escriben aquí. También es director de la agencia noticiosa UYPRESS.

Militante histórico del Partido Comunista, Valenti trabajó para el Frente Amplio en varias campañas electorales, hasta que en 2018 se alejó de la coalición de izquierda.

Encendido polemista, Valenti es muy activo en redes sociales, foro que eligió para comunicar una mala noticia: padece cáncer de riñón y será operado en breve.

Me lo confirmaron el 14 de marzo me opero, cancer al riñón. Nada extrardinario, estoy en buenas manos y en las de la suerte. Espero no estar ausente de las redes mucho tiempo.