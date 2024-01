“Muy grave”: Brenta sobre posible nueva omisión de Sartori en declaración jurada a Jutep

Política

El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo este domingo que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se encuentra investigando las declaraciones presentadas por el senador nacionalista Juan Sartori, acerca de su patrimonio personal.

“Inteligentemente, Sartori intentó transmitir que su situación estaba terminada, y en realidad no está para nada terminada, recién está comenzando, porque por lo que la Jutep lo declaró omiso es por la no presentación de la declaración jurada de su cónyuge”, sostuvo, en diálogo con Subrayado, y agregó que el empresario incluyó en su declaración “ser beneficiario de empresas de las cuales no proporciona información, ni dice cuál es su participación ni cuál es la empresa”.

Brenta afirmó que “de no completarse la información requerida, podría llegar a haber una nueva declaración de omisión”, lo cual consideró que sería “muy grave”.

También, indicó que el Frente Amplio está estudiando el caso a la luz de la llamada Ley Cristal (Nº 17.060), para evaluar, “cuando un ciudadano es declarado omiso por la Jutep, si efectivamente puede ejercer la función pública”: “Nosotros entendemos que no”, aseguró.

“Sería una situación bastante absurda que alguien se presente a un cargo electivo que después no puede ejercer”, comentó Brenta.