“Muy contenta”: los argumentos de Fossati para decir que la condena de Astesiano es justa

Judiciales

Montevideo Portal

La fiscal Gabriela Fossati logró un acuerdo abreviado con la defensa del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, en el que el ahora condenado reconoció haber cometido los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, conjunción del interés público y privado y revelación de secretos.

De esta manera, el exfuncionario de Presidencia deberá pasar cuatro años y seis meses en la cárcel. Además, se le descontarán los cinco meses que pasó en prisión preventiva, luego de que fue imputado en 2022.

Tras la condena, diferentes sectores de la sociedad apuntaron contra Fossati bajo el argumento de que Astesiano pasará poco tiempo detrás de las rejas. Sin embargo, la fiscal está convencida de que el acuerdo que logró es uno de los mejores en el último tiempo.

Es más, adelantó a Montevideo Portal que pidió informes de los últimos acuerdos abreviados y sus respectivas condenas, para tener un punto de comparación. “Estoy muy contenta con lo logrado, lo que hice yo y, sobre todo, mi equipo que trabajó muchísimo para resolver este caso”, sostuvo.

Fossati aseguró que no busca entrar en la polémica con actores de la política e incluso de la propia Fiscalía uruguaya. Lo que sí explicó es que, desde un punto de vista técnico, no le quedan dudas de que no podría haber logrado una mejor condena. La normativa establece que en los procesos abreviados se puede disminuir la pena hasta en una tercera parte de lo que se debería aplicar por ley.

“El condenado es una persona, no podemos ponerlo en una plaza pública y acusarlo de lo que se nos ocurra sin un sustento legal y con un proceso que dé las debidas garantías”, afirmó Fossati, quien aclaró que es vital tener claro el principio de derechos humanos en todo camino judicial.

La magistrada no se detuvo en ninguno de los cuestionamientos que han hecho tanto políticos como fiscales a la pena que recibió Astesiano. Sin embargo, aseguró que muchas veces se busca que una condena sea ejemplificante para el resto de la sociedad, algo que la fiscal entiende que no debe ser prioridad.

“Yo me tengo que regir por el lado de que estén dadas las garantías del acuerdo, y no puedo buscar que una condena sea un ejemplo para la sociedad. Trabajar así sería irreal e injusto para las personas involucradas”, agregó Fossati.

Otro de los argumentos de por qué la condena fue justa, según la fiscal, es porque cumple con el artículo 26 de la Constitución. Esta normativa dice: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

Bajo este artículo, Fossati volvió a hacer hincapié en que con el acuerdo abreviado ella no busca que a Astesiano se “lo señale y condene” sino que el fin primario es que logre una readaptación a la sociedad.

“Puede ser utópico, pero ese es el fin que los fiscales tenemos que perseguir”, indicó y agregó que en un juicio oral y público “no necesariamente” hubiera logrado una pena similar a la que consiguió.

Montevideo Portal