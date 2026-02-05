“Mugre por todos lados”: oposición reclama “respuestas” por estado del arroyo Miguelete

Política

Montevideo Portal

El edil del Partido Nacional (PN) Agustín Sánchez presentó ante la Junta Departamental de Montevideo un pedido de informes donde alerta por el “deterioro ambiental” que presenta el arroyo Miguelete.

El representante nacionalista aseguró en el documento, al que accedió Montevideo Portal¸ que el estado actual del arroyo genera un “riesgo sanitario para la población”.

En diálogo con Montevideo Portal, Sánchez explicó que uno de los motivos por el cual realizó el pedido de informes es que en este momento se está tratando y discutiendo el Presupuesto Quinquenal entregado por la Intendencia de Montevideo (IM).

“En el presupuesto hay asignado una plata para el tratamiento de aguas y para el cuidado de ciertos cursos de agua”, mencionó, pero afirmó que en el documento entregado por la comuna capitalina no se detalla si el Miguelete será uno de los puntos a trabajar, por lo que en la comparecencia del director de Ambiente de la IM, Leonardo Heou, se consultarán detalles del plan que prevé el tratamiento de aguas.

Si bien el edil destacó que se han puesto en marcha planes para tratar el problema en el arroyo, afirmó que “los resultados no han sido suficientes porque la situación y el problema persiste”.

Por otro lado, mencionó que existe una “escasa fiscalización y mantenimiento” en las inmediaciones del Miguelete. “Salís a caminar por el arroyo Miguelete y te encontrarás con una heladera y bolsas de basura por todos lados que se van estancando, pasas la semana y te encontrás con las mismas bolsas”, afirmó.

Además, explicó que recibieron reclamos por parte de vecinos de la zona, quienes —entre otras cosas— cuestionaron falta de barrido y acumulación de basura, por lo que se produjo un “malestar bastante importante”, ya que los municipios C y G “no han dado respuestas”. Esto, según sostuvo, genera “mugre por todos lados”.

Montevideo Portal