“Mucho mimo al gobierno”: oposición criticó a Pit-Cnt por acto de 1° de mayo

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Dirigentes de la oposición se manifestaron tras un nuevo acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores.

Este viernes, la central sindical celebró su tradicional acto por el 1° de mayo, lo que generó diversas reacciones tras los discursos de diferentes dirigentes sindicales.

El diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez dedicó una publicación en la red social X y afirmó que desde la central sindical “siguen en 1966”. Además, se refirió al discurso de Joselo López: “Volvió a repetir el discurso sesentista y fosilizado habitual, con los acordes de la Internacional Socialista y banderas palestinas”.

Además, detalló que la oratoria estuvo “totalmente ajena” a la realidad económica de Uruguay, y cuestionó que quien aplica “más impuestos, más transferencias del Estado, laburar menos”, con el objetivo de “empeorar un país estancado y afectar el trabajo”.

El diputado colorado aseguró que desde el Pit-Cnt están actuando con “desprecio autoritario” ante el pronunciamiento de la población, esto, debido al acuerdo entre el gobierno y la central sindical, el cual prevé cambios en el funcionamiento de las AFAP.

“Quizá lo único nuevo fue el reconocimiento de que no representa a la enorme mayoría de los trabajadores uruguayos, que trabajan en pymes, son emprendedores o se desempeñan en nuevas formas de trabajo. Pero eso ya lo sabíamos todos”, sentenció.

Por su parte, Pedro Jisdonián, diputado por el Partido Nacional, se hizo presente en el acto y en declaraciones con Subrayado afirmó que pese a que el Pit-Cnt afirmen que la continuidad de las AFAP “no esta laudado”, para el nacionalista “esta laudado”, ya que en el anterior periodo de gobierno, “hubo un debate profundo”.

Además, se refirió a uno de los temas planteados en el acto, vinculado a la reducción de la jornada laboral. El diputado blanco afirmó que el gobierno no ha presentado “absolutamente nada”, pero que desde su partido esperan “avanzar en derechos, discusión y en entender que esto no es un tema político partidario”.

“Nosotros [Partido Nacional] fuimos autores del proyecto para la ampliación de la licencia maternal y no se dijo nada”, agregó. “Debemos priorizar en avanzar en derechos”, sentenció.

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll también estuvo presente en el evento y aseguró en rueda de prensa que los tres dirigentes que brindaron oratoria “fueron bastante reiterativos con los planteos centrales”.

“Me voy sorprendida, porque fue más mencionado el Expresidente Luis Lacalle Pou, que el propio presidente Orsi”, agregó.

En esa línea, cuestionó que en el acto se debía “reflejar la realidad de los trabajadores” en la actualidad y no en la administración pasada.

“Les faltó mucha crítica”, analizó. En ese sentido, dijo que desde la central debieron centrarse en la inseguridad, las personas en situación de calle. “Me pareció mucho mimo al gobierno”, señaló.