“Muchas dudas”: Lazo entiende que la primera patrulla de Cardama no está un 60% construída

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, relativizó la versión del dueño del astillero español Cardama, Mario Cardama, quien afirmó que la primera patrulla oceánica de las dos que iba a construir para el Estado uruguayo está avanzada en un 60%.

El cruce de versiones se dio a pocas horas del anuncio de las autoridades del Poder Ejecutivo, con el presidente Yamandú Orsi a la cabeza, de la rescisión del contrato con la empresa europea por “fuertes indicios” de un presunto fraude o estafa con la presentación de la garantía.

En diálogo con el programa Desayunos informales (Canal 12), la jerarca aseguró que desde la cartera han sido “cuidadosos” con no revelar detalles del informe técnico de las patrullas por las “cláusulas de reserva” que tenía el contrato.

Al mostrarse una foto actual del proceso de construcción y al ser consultada por la versión de Cardama, que es la misma que la del exministro Javier García, sobre que las patrullas están confeccionadas en un 60%, Lazo contestó: “Una imagen vale más que mil palabras”.

“Los dos capitanes que están en el territorio nos envían sus informes y los analizamos. Han ido muchas preguntas para que se nos responda. Quiero decir que esta es la segunda vez que van; la primera vez no fueron reconocidos como representantes. La información ha venido por goteo y, muchas veces, de forma absolutamente incompleta”, afirmó.

Lazo entiende que la primera OPV no está al 60%. “Para nosotros no tiene que ver solamente con una cuestión de plazos o de porcentajes, tiene que ver con una cuestión de calidad y de que se cumplan las normas que se tienen que cumplir, por la propia seguridad de nuestros efectivos. Yo tengo muchas dudas”, consideró.

La ministra se reunió con Mario Cardama en Montevideo el pasado 10 de octubre, fecha posterior al vencimiento de la garantía. Sobre ese encuentro, el dueño del astillero dijo hoy en diálogo con Radio Carve que “no se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”.

Consultada sobre el encuentro, Lazo aseguró: “Hubo varios temas, más que nada sobre situaciones vinculadas a lo financiero y algunos ajustes, pero el tema de la garantía no fue presentado. Si tú tienes una obligación, la tienes que cumplir; no tiene que venir el Estado a decirte que la cumplas”.

