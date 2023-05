“Mucha gente puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse un agua”, dijo vice de OSE

Política

La vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, dijo que “vinieron pocas” de las precipitaciones que había anunciado el Instituto Uruguayo de Meteorología la semana pasada para el fin de semana, “y algunas no llegaron”. Además, ratificó que la crisis por el déficit hídrico permanece, al igual que la salinidad del agua, y se incrementa en los lugares donde las lluvias no se hicieron presentes.

El bombeo de aguas abajo del río Santa Lucía trae como consecuencia un aumento de los cloruros y del sodio, lo que podría llegar a generar complicaciones para hipertensos, pero en caso de dejar de hacerlo no se puede abastecer de agua potable al sistema metropolitano, que abarca un 60% de la población de Uruguay.

Entrevistada por el programa Doble click de radio FM Del Sol, Montaner dijo que están trabajando en generar diferentes medidas para aquellos que sufran problemas por consumir agua con el incremento de la sal o para quienes no puedan pagar agua embotellada.

Sin embargo, consideró que tampoco se puede tomar decisiones “al barrer” porque “hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse un agua”. “O sea, que no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, pero sí estamos dispuestos a tomar alguna medida que en aquellos casos donde se den estas patologías y haya un tema económico, evidentemente vamos a resolverlos”, sostuvo.

En esta línea, Montaner adelantó que una de las ideas (que aún no ha sido analizada) es que el médico tratante lo disponga porque OSE no tiene el registro y pidió “no olvidar” que el ente público no puede tener acceso a las fichas médicas de los ciudadanos, por tanto, no pueden saber quiénes están en esta situación.

“No tenemos ese dato, ni la situación económica, porque hay gente que sí está, pero que también puede costearse hasta que esta situación, que es crítica y se ha dado de emergencia, termine”, expresó.

Consultada sobre cómo harán para evaluar qué personas están aptas para costear el agua embotellada y quiénes no, Montaner respondió: “Es lo que estamos por resolver y tenemos reunión en el MSP [Ministerio de Salud Pública] y es una idea. Yo opino que debería ser el médico tratante que lo indique porque evidentemente nosotros no podemos tener el registro de cada uno de su historial médico ni mucho menos económico de un día para el otro”.

“Esta situación se está dando porque Inumet no puede darnos más de 15 días como plazo de cómo vienen las lluvias y muchas veces, cuando nos habla de las mismas, no se han dado tal cual. O sea, no es que se equivocó, es que el tiempo es impredecible a tal punto que se llega a esta situación”, finalizó.

