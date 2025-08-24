“Montonazo de incongruencias”: experto analizó a sospechoso de crimen en excasa de Cerati

Internacionales

El docente, streamer y experto en comunicación no verbal, Franco Pisso, realizó un análisis de la primera declaración pública de Cristian Graf, el argentino sospechoso en el caso de Diego Fernández Lima, el joven cuyos restos aparecieron en su casa del barrio Coghlan —lindera a una vivienda en la que vivió Gustavo Cerati—.

En diálogo con TN, Graf, quien había sido compañero de secundaria de la víctima, negó tener algo que ver con el crimen. “Casualidad o causalidad. No sabemos por qué. No sé cómo llegó Diego ahí. No es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo ahí”, expresó el principal sospechoso de haber asesinado al joven en 1984.

Graf insistió en que el cuerpo apareció en un terreno que correspondía a la casa lindera y no en el de su casa. “Me tiraron un muerto”, insistió Graf, y afirmó que “alguien” lo enterró en su hogar.

Pisso analizó los gestos que Graf hizo mientras dio estas declaraciones. En primer lugar, dio cuenta de que se trató de un relato “armado” por los abogados del acusado.

En este sentido ejemplifica con que el hombre siempre va a lo cronológico y niega de manera tajante y “categórica” toda vinculación con Fernández. De hecho, dice no recordarlo, pese a que compartieron un año el salón de clases.

“Capaz que lo que está contando es verdad. Yo simplemente les digo que está armado, está pensado y está guionado desde el punto de vista de: ‘Conta esto, conta esto, conta esto’. ¿Puede ser verdad la historia? Sí, pero hay alguien que la armó. Si no, vos no la contás de esa manera”, expresó Pisso.

Luego alude a la programación neurolingüística (PNL): “Fíjense cuando él mira hacia arriba a un lugar y hacia arriba hacia el otro lugar. Y fíjense que él tiene un patrón de comportamiento”.

“Cuando él se acuerda de alguna cosa de lo sucedido, él tiende a mirar hacia su arriba a la izquierda. Por otro lado, cuando tiende a crear en el momento, mira hacia su arriba a la derecha”, aludió y luego mostró varios ejemplos de esto.

Asimismo, destacó que, a diferencia del resto de su relato, en dos momentos afirma: “Eso sí es verdad”, cuando habla de datos como que hubo una iglesia en el mismo predio.

“¿Cómo ‘Eso sí es verdad? ¿Qué significa que lo otro no es verdad? ¿Nadie lo vio a esto? Digamos, ¿nadie se puso a pensar en lo que acaba de decir? Esto sí es verdad. ¿Y todo lo otro? Acá hay un furcio”, indicó.

Además, notó alteraciones en su comportamiento y enojo en momentos de su declaración.

Finalmente Pisso dijo haber encontrado “un montonazo de incongruencias” en el relato.

El caso

Según detalló Infobae, Graf se puso a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 61. El fiscal tomará testimonios de otros excompañeros y los obreros que encontraron los restos óseos para aclarar el asesinato.

El pasado 11 de agosto, el canal argentino El Trece divulgó imágenes de la incómoda reacción de Graf en un cruce con una periodista.

La reacción de Graf ante la pregunta de la periodista Mercedes Ninci, quien afirmó haber dialogado con él durante más de 15 minutos en la fiscalía y se dirigió a la puerta de su casa, llamó la atención de la prensa del vecino país.

En vivo, la periodista interceptó al argentino entrando a su casa. “¿Vos fuiste quien asesinó a Fernández?”, preguntó Ninci. Ante la acusación, Graf entró a su casa y mostró cierta molestia.

Tal como informáramos, los restos óseos del joven que fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 fueron identificados la semana después de que en mayo de este año obreros los encontraran en la casa, que fue propiedad de Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi.

Según informó La Nación, el asesinato del adolescente, que fue descubierto 41 años después, tiene a Graf como sospechoso: un excompañero de colegio de la víctima, cuya familia aún vive en la casa donde fueron enterrados los huesos —que con el tiempo se trasladaron al terreno en el que vivió el icónico músico—.

El nombre del nuevo sospechoso surgió después de que un excompañero de la víctima lo relacionara con el crimen. El hombre, que vive en Europa, se comunicó con el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, después de leer la noticia sobre su amigo.

“Está claro que Fernández Lima fue asesinado. No sabemos si solo hubo un asesino. La intención, a partir de que ahora sabemos que en la casa donde fue enterrado el cuerpo vivió y aún viven integrantes de la familia Graf, es reconstruir lo que pasó hace 41 años”, dijeron las fuentes judiciales a La Nación.

Tras conocerse la identidad del cuerpo, habló el hermano del asesinado, Javier Fernández, quien en diálogo con el canal América brindó un duro testimonio sobre la búsqueda que había emprendido su familia.

“Necesito justicia por mi hermano, por mi papá, que se murió buscándolo, por mi mamá, por mi hermana y por mí”, dijo a América noticias. “Tenía 15 años. ¿Qué hizo? No me entra en la cabeza. Era bueno, jugaba en Excursionistas. Iba al colegio, tenía un amigo. Era un pibe de 15 años”, sumó. Según su relato, le dijo a su madre que iría a la casa “de alguien” y después al colegio, pero nunca más volvió.

“En su momento, mi mamá y mi papá hablaron con la Policía… Interrogaron a todos los chicos del colegio. Mi mamá tiene 87 años y, a veces, pobre, no recuerda bien”, dijo después.

“Para mí pasó, como era saliendo de la dictadura, que lo chuparon, que estaba en la agenda de alguien, que era amigo de alguien y que lo chuparon. No había redes, había cuatro canales de televisión, no había cámaras. Mis viejos hicieron todo, mis primos, amigos del barrio... nos conocen todos y acá estamos todavía”, agregó también.

