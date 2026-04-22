“Momento crucial”: Delegación sindical partió a Cuba para acto del 1° de mayo en La Habana
Un grupo salió desde el aeropuerto de Carrasco para participar de una movilización en la isla.
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22.04.2026 15:17
Montevideo Portal
Una delegación de 40 uruguayos, con representantes sindicales, partió en la noche de este martes hacia Cuba para participar de una movilización en La Habana por el 1° de mayo.
En este caso, los viajeros llevarán “cientos de kilos de medicamentos y de leche en polvo”, según señaló el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Ramas Afines.
La presencia de representantes sindicales en La Habana para el Día Internacional de los Trabajadores es algo habitual, aunque desde el Suntma remarcaron la “solidaridad” con Cuba en “un momento crucial”.
“El imperialismo representado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza de forma continua con invadir Cuba y por eso insistimos en que es un momento crucial para hablar de Cuba, ser solidarios y apoyarlos en su resistencia”, apuntó el sindicato.
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