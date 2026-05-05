“Molesta a los frenteamplistas” e “inoportuna”: Pereira y Andrade sobre Orsi y portaviones

La decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de haber aceptado el traslado en una aeronave militar extranjera sin autorización parlamentaria, en el marco de su visita a un portaviones USS Nimitz de Estados Unidos, generó rispideces dentro del Frente Amplio (FA).

En esa línea, el presidente del oficialismo, Fernando Pereira, y el senador comunista Óscar Andrade se desmarcaron de la decisión de Orsi, con la que no estuvieron de acuerdo.

En diálogo con Subrayado, Pereira sostuvo que no se trató de “una decisión del FA”, sino “del presidente, que la habrá tomado basándose en una serie de argumentos”.

“Yo no iría, pero no soy el presidente. ¿Qué quiero decir? Que es una imagen que molesta a los frenteamplistas; de eso no me cabe la menor duda, pero al mismo tiempo hay que intentar comprenderla. Supone un conjunto de desafíos, que cuando uno gobierna asume riesgos, como este que asumió el presidente Orsi”, declaró el exdirigente sindical.

Pereira afirmó que no comparte la decisión del Ejecutivo, pero dijo que desde el FA son “conscientes de que cuando uno gobierna corre y toma riesgos”. “Este que tomó Orsi, lo explicará Orsi”, manifestó.

El líder del oficialismo reconoció que “conversar con el gobierno de Estados Unidos es una necesidad para cualquier país de América Latina”. De todos modos, dijo que la decisión de Orsi puede “ser vista como una cuestión simbólica”, que “es lo que ha generado cierto rechazo y hay que poder gestionarlo dentro de una fuerza política que tiene la madurez de gobernar, pero no quiere decir que a los frenteamplistas les haya gustado la imagen”.

En la misma línea, el senador comunista Andrade también discrepó con la decisión del gobierno. “Me pareció inoportuna la visita en el contexto, que es de una agresividad de los Estados Unidos hacia nuestra América brutal”, dijo al ser consultado por TV Ciudad.

El dirigente de Espacio 1001 cuestionó a Orsi y recordó que hay “11 millones de cubanos en una condición de bloqueo criminal” y que este “año se inauguró con la invasión a Caracas”, en referencia al secuestro de Nicolás Maduro.

“La paz en América Latina tiene como principal problema las políticas imperiales de Donald Trump, que un día se levanta y dice: ‘Este petróleo es mío’. Me pareció, en principio, inoportuna”, dijo Andrade, quien sostuvo que desde el FA analizarán, además, los aspectos jurídicos para determinar si las tropas entraron de forma legal al país.

La decisión de Orsi también repercutió dentro del Pit-Cnt, que difundió un comunicado el pasado domingo en el que afirmó que Orsi “violentó la Constitución”, “aceptó la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera sin permiso del Parlamento” y ubicó ese hecho como una vulneración de normas vigentes.

El documento agrega que la acción fue “ratificada al reconocer y saludar el portaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas”, y la compara con decisiones adoptadas por gobiernos de la región.

El Pit-Cnt también cuestionó el trasfondo de la visita y afirmó que la decisión es “contraria a los valores por la paz y contra la guerra” que, según indicó, han predominado en Uruguay.

En ese sentido, recordó que el país firmó en 2014 una declaración en el marco de la CELAC que establece a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares, y señaló que este episodio va en sentido opuesto.

La central incluyó además una referencia al contexto internacional y expresó su postura sobre Cuba, en la que reafirmó su rechazo al “bloqueo económico, comercial y financiero” y sostuvo una línea “antiimperialista y anticolonial”.

El texto cierra con consignas en defensa de la soberanía y plantea que la solidaridad en ese plano “sigue siendo una tarea fundamental” en el escenario actual.