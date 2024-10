“Miren lo que es, ¡un bombón!”: el comentario de Delgado a Ripoll y disculpas a su esposa

Elecciones 2024

La fórmula presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, participaron este domingo de un acto de campaña en Paysandú.

Durante su discurso, el candidato elogió la capacidad de recorrer de su compañera de fórmula. “No hay asentamiento [en el] que Valeria no esté. A pesar de su corta edad”, comentó en referencia al cumpleaños de Ripoll este domingo 13 de octubre, en video consignado por el periodista Leonardo Sarro.

Luego, ella tomó el micrófono para acotar: “42 jóvenes años”. Ante esto, y en tono claramente irónico, Delgado exclamó: “Miren lo que es, ¡un bombón!”.

Tras el comentario, el secretario de Presidencia miró a su esposa y le pidió perdón. “Perdón Leticia. Es un piropo permitido, ¿verdad?”, dijo. “Es con afecto y con cariño”, agregó.

Delgado manifestó que durante la campaña para las elecciones interna “le decía cosas peores”. Así, dijo que, “cuando terminaba un acto y la presentaba”, él “le decía la frutilla de la torta”.

“Déjenme ponerle un poco de humor, porque la política sin compromiso y sin alegría no sirve, no vale la pena. Los amargados son otros, no nosotros”, opinó Delgado.

"Cuarenta y dos jóvenes años !! miren lo que es !! un bombón !!" dijo Delgado de Valeria en Paysandú, "con afecto y con cariño" mientras le pedía perdón a su mujer. "Hay que ponerle un poco de humor a la política no ??" señaló pic.twitter.com/rpUYwk8Hfh — leo sarro press Uruguay (@leosarro) October 13, 2024

