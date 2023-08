¿Milagro? Adolescente ciega asegura haber recobrado la vista en visita del papa a Lisboa

Curiosidades

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha contactado por videollamada con una joven española que dice haber recuperado la vista durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa.

“Demos gracias a Dios, luego tendrán que valorar los médicos si se podía curar, no se podía curar. Pero para la chica eso ha sido un gran evento, digamos milagro. No le daría ni más elocuencia ni menos elocuencia, es un dato bonito”, ha indicado Omella, este domingo, en una rueda de prensa de balance de la participación española en la JMJ de Lisboa 2023.

Según ha contado el cardenal, lo llamó “una monja que conoce a la familia” de la chica y le dijo lo que había ocurrido. “Dije: ‘Me parece fenomenal que haya habido un milagro, me dieron el teléfono y llamé a la chica. Le dije ‘oye, cuéntame qué ha pasado’”, relató el obispo.

De acuerdo con el relato de la joven, este sábado se levantó por la mañana viendo “fatal, borroso”, al igual que los dos últimos años, pero, tras rezar a la Virgen y comulgar, dice haber recuperado la vista. “Me he puesto a llorar en el banco, porque me quería curar y era el último día de la Novena a Nuestra Señora de las Nieves. Cuando he abierto los ojos veía perfectamente”, asegura.

La joven, Jimena, de 16 años, que iba a la JMJ con un grupo del Opus Dei, sigue contando en un audio que ha difundido: “He leído la oración que hemos estado rezando para la Novena. Leo un poco lento, pero no se me ha olvidado del todo”. Además, dice sentirse “supercontenta” y añade que “el 5 de agosto” es su “nuevo cumpleaños”.

Al parecer, hace más de dos años sufrió una pérdida de visión a causa de un problema de miopía hasta quedarse solo con un 5% de su capacidad. En declaraciones a la cadena COPE, explicó que “no podía usar el móvil, todo a través de audios”.

Por ello, ha relatado que decidió rezar una novena a la Virgen de las Nieves, cuya fiesta se celebra el 5 de agosto. “Como justo coincidía con la JMJ, le pedimos a todos los jóvenes que pidieran por mi curación y hoy veo perfectamente. No sé cómo explicarlo”, afirma.

Europa Press